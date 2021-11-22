Бывший муж опекунши, от которой в детдом сбежала девочка-подросток, рассказал, почему экс-супруге нельзя доверять детей

По мнению Игоря Самохина, женщина воспитывала детей суровыми методами. Фото: скриншот видео.

В начале ноября 14-летняя Алина (имя изменено – Прим. Ред.) сбежала из семьи, где воспитывалось шесть приемных детей. Девочка вернулась в детский дом и обвинила опекуншу в том, что ее морили голодом и плохо обращались с ее сестренками. Сейчас прокуратура проводит проверку.

Бывший муж женщины Игорь Самохин увидел, что от его экс-супруги, воспитывающей шесть приемных детей, убежал приемный подросток и записал видеообращение. Он утверждает, что Светлана Самохина плохо справлялась с домашними обязанностями. Кроме того, он рассказал о ее «проколах», пока она работала помощницей воспитателя в детском саду. Видео опубликовано на странице депутата гордумы Асбеста Натальи Крыловой.

- В соцзащите я был. Объяснил, как мог, что детей ей ни в коем случае давать нельзя. Она работала в садике №9 в Верхнем Тагиле, в должности помощника воспитателя, нянечки. Временно вела группу, пока воспитатель была в отпуске. Ребенок сломал ногу, его отправили в Екатеринбург. Деньги, конечно, мы немалые потратили. Ее в результате сняли. Она абсолютно ленивый человек, - рассказывает на видео Игорь Самохин. - Не заставишь ничего делать. Дома она никогда не убирала. Ничего не готовила. Посуды – горы. Это патология, это болезнь, лечить надо. В результате, она закончила прачечной в подвале. Это человек с высшим образованием, который работает в прачечной.

По мнению Игоря Самохина, женщина воспитывала детей суровыми методами. Могла проучить ребенка за то, что он не дошел до туалета.

- Как ей давать маленьких детей чужих, когда она своих долбасила и лупила? Пример, я занимаюсь своими делами. Ребенок проснулся, абсолютно голый, без трусов. Налил небольшую лужицу. Я слышу, он закатился. Она взяла и давай его носом, как котенка в мочу макать, - рассказал на видео Самохин.

Мужчина просит обратить внимание органов опеки на характеристики с места работы Светланы. По словам депутата Натальи Крыловой обращение бывшего мужа Самохиной будет передано в прокуратуру, а также Уполномоченному по правам ребенка Игорю Морокову.

В пресс-службе прокуратуры пообещали прокомментировать ситуацию позже.

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