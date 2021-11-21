Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 ноября 2021 15:12

Автохаму Игорю Новоселову дали условный срок по статье «Угроза убийством»

По двум другим статьям известного екатеринбуржца оправдали
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Игорь Новоселов получил условный срок

Игорь Новоселов получил условный срок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автору мема «Ты кому сигналишь, дядя?», жителю Екатеринбурга Игорю Новоселову вынесли приговор по инциденту, который произошел в Березовском районе 5 мая 2020 года.

Во время очередного конфликта Новоселов вступил в перепалку с владельцем Mitsubishi Lancer, после чего якобы разбил его автомобиль.

После этого на известного автохама возбудили три уголовных дела по статьям «Угроза убийством», «Хулиганство» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

На днях Березовский городской суд вынес приговор Игорю Новоселову. По статье «Угроза убийством» уралец получил полтора года условно с испытательным сроком в два года, а по двум другим статьям суд его оправдал. Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердил сам Новоселов.

- Приговор еще не вступил в законную силу. По поводу обжалования пока не готов что-то сказать, этим вопросом сейчас занимается мой адвокат. Знаю, что прокуратура намерена обжаловать приговор, - рассказывает Игорь Новоселов.

Напомним, что в прошлом году автор известного мема устроил дебош в отделе полиции №3 Екатеринбурга, куда он пришел в статусе сотрудника похоронного бюро, чтобы забрать одежду умершего. Но тогда нормально поговорить с сотрудниками полиции у Игоря Новоселова не получилось.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ