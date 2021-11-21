Автохаму Игорю Новоселову дали условный срок по статье «Угроза убийством»

Игорь Новоселов получил условный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автору мема «Ты кому сигналишь, дядя?», жителю Екатеринбурга Игорю Новоселову вынесли приговор по инциденту, который произошел в Березовском районе 5 мая 2020 года.

Во время очередного конфликта Новоселов вступил в перепалку с владельцем Mitsubishi Lancer, после чего якобы разбил его автомобиль.

После этого на известного автохама возбудили три уголовных дела по статьям «Угроза убийством», «Хулиганство» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

На днях Березовский городской суд вынес приговор Игорю Новоселову. По статье «Угроза убийством» уралец получил полтора года условно с испытательным сроком в два года, а по двум другим статьям суд его оправдал. Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердил сам Новоселов.

- Приговор еще не вступил в законную силу. По поводу обжалования пока не готов что-то сказать, этим вопросом сейчас занимается мой адвокат. Знаю, что прокуратура намерена обжаловать приговор, - рассказывает Игорь Новоселов.

Напомним, что в прошлом году автор известного мема устроил дебош в отделе полиции №3 Екатеринбурга, куда он пришел в статусе сотрудника похоронного бюро, чтобы забрать одежду умершего. Но тогда нормально поговорить с сотрудниками полиции у Игоря Новоселова не получилось.