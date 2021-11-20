Новый рекорд: за сутки на Урале коронавирусом заразились 749 человек

В Свердловской области действует система QR-кодов Фото: Ксения Высотина

В Екатеринбурге и Свердловской области по состоянию на 20 ноября 2021 года выявлено еще 749 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 194 приходятся на столицу Среднего Урала. Это очередной рекорд с начала пандемии коронавируса на Урале.

Также новые случаи COVID-19 выявлены у жителей Алапаевска, Асбеста, Кушвы, Краснотурьинска, Верхней Салды, Серова, Ирбита, Ревды, Первоуральска и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число зараженных граждан на Среднем Урале с начала пандемии составляет 171 991. Также 152 011 человек справились с вирусом, только за прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 493 человек.

Сейчас медики оценивают состояние 1 093 пациентов как тяжелое, 584 из них размещены в палатах реанимации, 486 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 37 случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 8 093 человек.