В Верхней Пышме вторые сутки ищут 10-летнего мальчика

Станислав ушел из дома больше суток назад. Фото: предоставлено полицией Верхней Пышмы

Полиция Верхней Пышмы ищет 10-летнего школьника Станислава Остякова, который учится в 4Д классе Школы №25.

19 ноября 2021 года около 8 часов утра мальчик ушел из дома в школу, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы школьника: Остяков Станислав Викторович, 1 февраля 2011 года рождения, рост 130 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза.

В школу ушел в темно-серой удлиненной куртке с высоким красным воротником, который он обычно надевал на голову вместо шапки. Ни телефона, ни денег при себе у школьника не было.

Информацию о пропавшем школьнике просят сообщить в полицию Верхней Пышмы +7 34368 5-36-92, 32-263, либо 02.