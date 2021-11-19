В Екатеринбурге задержали мужчин, которые продавали поддельные медотводы

Оказалось, что эти справки они изготавливали самостоятельно в съемной квартире Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали двоих местных жителей, которые зарабатывали себе на жизнь продажей поддельных справок, следователи считают, что они получали деньги за фальшивые медотводы от вакцинации против COVID-19.

В полицию обратился руководитель компании и рассказал, что его сотрудник пытался предоставить документ, в котором содержалась информация о том, что прививка ему противопоказана. Работодатель заподозрил обман и попросил показать лицензию медицинской клиники, которая выдала такую справку. Однако работник неожиданно отказался и добровольно написал заявление об отстранении.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были выявлены двое граждан 43 и 47 лет, которые за тысячу рублей предлагали получить медицинскую справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции. Для приобретения справки от заказчика требовались только паспортные данные, - сообщают в ГУ МВД России по Свердловской области.

Оказалось, что эти справки они изготавливали самостоятельно в съемной квартире на Уралмаше, также у них были копии официальных бланков и печати частной клиники.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», горе-предпринимателям грозит до двух лет лишения свободы, кроме того, один из них уже был судим за незаконную постановку на учет мигрантов.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

«Комсомолка» предупреждает, что за использование заведомо подложного документа купившему такую справку грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы. Либо исправительные работы до четырехсот восьмидесяти часов, либо арест на срок до шести месяцев.

Напомним, накануне в Нижнем Тагиле неизвестные украли 280 доз препарата от коронавируса «Спутник V», ущерб от их действий составил 130 тысяч рублей.