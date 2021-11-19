Николай Коляда обвинил росгвардейцев в унижении артиста его театра

Драматург уже получил ответ от Росгвардии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Драматург Николай Коляда заявил, что сотрудники Росгвардии унизили актера его театра за то, что он не сразу надел в магазине маску. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

- Он мне рассказал, что вошел в магазин электроники, продавец окликнула его (пустой магазин) и сказала, что надо маску. На что он сказал: «Ой, простите!» и маску эту натянул, - рассказал драматург.

По словам Коляды, из-за стоек вышли трое мужчин, которые начали снимать происходящее на камеру и хватать актера за руки. Также драматург утверждает, что неизвестные угрожали его подопечному судом и требовали показать паспорт. Он отметил, что артист несколько раз извинился и обратил внимание на то, что надел маску.

- Паспорт показал не сразу, потому что не знал, кто это такие и почему они тут караулят всех. Потом эти трое сказали, что один из них из какого-то комитета по защите чего-то, из думы или еще чего и показал удостоверение издалека, а те двое сказали, что они из Росгвардии. И вот это унижение продолжалось минут 15, - написал Коляда.

Он подчеркнул, что артиста отпустили только тогда, когда он сказал, что работает в «Коляда-Театре» и торопится на репетицию.

- Парни из Росгвардии, а вам не стыдно? «Есть такая профессия - защищать Родину». Мы ведь ваша Родина, не так? У нас преступников нет? Только вот эти остались, которые без масок? – написал на своей странице драматург.

Позже Николай Коляда сообщил, что после его поста ему написали из пресс-службы Росгврадии по Уральскому округу. Он передал сотрудникам телефон актера. Еще через какое-то время драматург написал, что ему пришел ответ от Росгвардии.

- Настоящим докладываю, что 18 ноября в указанным товарищем Богданом Смоляницким магазином по адресу: г. Березовский улица Гагарина 20, «Эльдорадо», сотрудников Росгвардии не находилось, - приводит Коляда сообщение из переписки.

На момент публикации «КП Екатеринбург» не удалось получить оперативный комментарий Росгвардии по Свердловской области.

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