Екатеринбург начнут украшать к Новому году в начале декабря и на этот раз «не хаотично»

В Екатеринбурге городские власти определились, как будет выглядеть иллюминация Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге городские власти определились, как будет выглядеть иллюминация, которую оформят к Новому году. Главный художник уральской столицы рассказал, что в предыдущие годы подсветка улиц была хаотичной, и в ней не было никакой структуры, однако в этом году специалисты проанализировали передвижение пешеходов и составили основные маршруты горожан, именно их и будут украшать наиболее активно.

- Мы уверяем, что город будет украшен весь, но сразу оговорюсь, что приоритет остается за центральными улицами и прилегающим к ним территориям. Иллюминация появится на улице Малышева, проспекте Ленина, 8 Марта, Куйбышева и других, - рассказал главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель.

Приоритет останется за центральными улицами города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Планируется, что на этих улицах праздничными гирляндами будут украшены фасады зданий, появятся световые коридоры и зоны для селфи, также специальная иллюминация появится на деревьях. Работы по монтажу конструкций начнутся в начале декабря.

Также на площадке «Ельцин-центра», где и проходила пресс-конференция с главным архитектором города, рассказали о своих планах на новогоднее оформление. В этом году организаторы запланировали украсить помещение со слоганом «В Новый год все по-новому». Они откажутся от масштабной закупки новых игрушек и елок в пользу экологии и используют уже имеющиеся материалы.

В предыдущие годы подсветка улиц была хаотичной, и в ней не было никакой структуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы не хотим приумножать хлам, а собираемся творчески переосмыслить и переработать те вещи, которые у нас уже есть. Например, перед входом в центр мы установим самодельный остов елки, а внутри мы поместим игрушки собственного производства, - рассказывают «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Ельцин центра».

Также в зоне атриума появится целая инсталляция из различных самодельных игрушек из картона, бумаги и других подручных материалов, в ее создании могут поучаствовать все желающие жители Екатеринбурга. Здесь, как и на улицах Екатеринбурга, оформление начнется в начале декабря, и уже к 20 декабря здание засияет новогодними огоньками.

На пресс-конфеенции присутствовал главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель Фото: Алексей БУЛАТОВ