У женщины осталась маленькая дочь. Фото: страница Натальи Васильевой «ВКонтакте»

В Екатеринбурге нашли мертвой 34-летнюю мастера татуажа Наталью Васильеву. По данным источника «Комсомольской правды» в экстренных службах, женщину обнаружили без признаков жизни вечером 18 ноября в ее квартире на улице Электриков. Предварительная причина случившегося - суицид.

Через несколько часов после смерти Натальи ее муж сообщил о случившемся через ее страницу «ВКонтакте»:

- К сожалению Наташи сегодня не стало. Эту запись пишет муж. Пожалуйста помолитесь за нее, - говорится в записи.

Знакомые Натальи выражают соболезнования семье женщины. - Наталья была добрым и душевным человеком, - рассказала «КП» Ирина Мордвинова. - Долго являлась ее клиентской по наращиванию ресниц, а также по татуажу. Она мне на свадьбу делала макияж в 2014 году. Давно ее знаю, она мастер своего дела была. Но это не главное. Очень жаль, что дочка маленькая осталась без матери. Молодая, энергичная, жизнерадостная.

Фото: страница Натальи Васильевой «ВКонтакте»

На момент публикации связаться с супругом Натальи не удалось. В СУ СКР по Свердловской области пообещали прокомментировать инцидент позже.

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