«Театр не балаган!»: чем возмутились екатеринбуржцы 125 лет назад, впервые посмотрев кино

Как и в фильме «Человек с бульвара Капуцинов», знакомство с кино для Екатеринбурга началось с того, что однажды в город приехал человек с кинопроектором и попросил белую простыню. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В ноябре 1896 года весь Екатеринбург обсуждал три темы. О том, как задержали мещанина Лопаткина, бежавшего из Екатеринбургского тюремного замка. О том, как молодые люди перед отправкой на военную службу устроили «безобразия всякого рода» с «бесшабашным пьянством, песнями, дикой ездой по городу». А также о том, как в городе впервые показали кино. Это случилось 7 ноября (по старому стилю). То есть, если переводить эту дату на современный лад, то считая от сегодняшнего дня прошло ровно 125 лет. «Комсомолка» узнала, как произошло историческое событие и чем остались недовольны горожане.

УРАЛЬСКИЙ ДЖОННИ ФЕСТ

Такого понятия, как кинотеатр, в конце XIX века в Екатеринбурге еще не было. Фильмы обычно показывали гастролирующие по стране киномеханики. Помните советский фильм «Человек с бульвара Капуцинов»? Герой Андрея Миронова как раз и был одним из таких гастролеров. Приехав в новый город, пионер кинопоказа первым делом находил подходящее помещение, где можно было бы собрать публику и растянуть белую простыню. Потом он давал рекламу, ставил кинопроектор, гасил свет. Звучало что-то вроде «Билли, заряжай!» и на экране демонстрировались черно-белые фильмы.

Так было и в Екатеринбурге. Только приехал к нам не мистер Джонни Фест, а господин Маржецкий. Кем он был, и откуда к нам заявился, доподлинно неизвестно.

- Он приезжий, Все подобные люди от кинематографа тогда приезжали из Москвы и Санкт-Петербурга, - рассказывает Владимир Микитюк, историк. - Был термин «коммивояжер». Вот тут также. Они покупали какое-то количество киноленты, аппарат и разъезжали по городам провинции, устраивая киносеансы. Выступали в роли пионеров и предпринимателей и почти везде их принимали на «Ура!». Зрелище для города было невиданное.

За сотню лет здание «Колизея» практически не изменилось. Фото: группа «Колизея» Вконтакте, vk.com/kolizey_1896

Площадкой для первого кинопоказа в Екатеринбурге заезжий «мистер Фест» выбрал, разумеется, не салун, а городской театр на Главном проспекте. Сейчас это место известно, как «Колизей» на проспекте Ленина (здание, хоть и перестраивалась немного, но почти сохранилось в том виде, в котором и стояло 125 лет назад, - Прим. Ред.). О том самом первом киносеансе до сих пор напоминает мемориальная табличка на одной из его стен. О рекламе первого кинопоказа господин Маржецкий позаботился – все стены города осенью 1896 года были увешаны плакатами с объявлением. Этим он даже вызвал возмущение у некоторых жителей города.

- Нельзя не пожалеть о том, что г. Маржецкий, сообщая о демонстрировании кинематографа, прибегает к такой широковещательной рекламе, - сетовали в 1896 году журналисты газеты «Екатеринбургская неделя». - Дело говорит само за себя, и ставя свой аппарат на сцене нашего театра, нет ни малейшей надобности употреблять гостинодворские приемы – «Не похвалишь – не продашь». Театр не балаган, и изобретение гениального Эдиссона не «Живая водяная Сирена с острова Месопотамии, предсказывающая почтеннейшей публике настоящее, прошедшее и будущее».

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАХОТЕЛИ ПОНЯТЬ, КАК УСТРОЕН КИНОАППАРАТ

Впрочем, реклама сработала. В театре был аншлаг. На натянутом белом полотне зрителям показали несколько коротких черно-белых немых сцен из обыденной жизни. В одном ролике люди просто шли, в другом ехали экипажи. В третьем на станцию прибывал железнодорожный поезд. В отличие от ковбоев из «Человека с бульвара Капуцинов», жителей Екатеринбурга такой видеоряд не напугал. Что они, поездов не видели что ль, в промышленном-то городе? Напротив, екатеринбуржцам стало интересно с чисто технической стороны понять, а как устроен этот киноаппарат, что заставляет оживать фотографии?

О первом в городе кинопоказе напоминает старая табличка на здании «Колизея». Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Кинематографъ, в первый раз появившийся в нашем городе и демонстрированный его владельцем, г. Маржецким, 7-го ноября в городском театре, представляет собой интересное поучительное зрелище, заслуживающее внимания, как поразительное доказательство того, до чего дошел гений изобретательности Томаса Эдиссона, - восхищались журналисты «Екатеринбургской недели». - Прототип Кинематографа – известный стробоскоп Стамфера – может дать учащейся молодежи некоторое, весьма отдаленное, понятие о новом изобретении Эдиссона, но между тем и другим такая же неизмеримая разница, как между первоначальной электрической машиной времен Ломоносова и результатами утилизации этой силы природы в наше время. Учащимся мы особенно рекомендуем посмотреть картины кинематографа; если, к тому же, преподаватели физики объяснят им теорию, на которой изобретатель основал свое изобретение, то, несомненно, это навсегда сохранится в их памяти.

Кстати, привычки есть попкорн в кино тогда не было еще не только в Екатеринбурге, но и во всем мире. Но зато были обычные семечки, которые люди часто щелкали. И на тех, кто начинал делать это в театре во время показа кино, другие зрители смотрели с категорическим неодобрением.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО ГОРОДА С ПОРНОГРАФИЕЙ

Господин Маржецкий покорил уральскую публику кинофильмами, собрал внушительную кассу и уехал в закат. Но, как и в «Человеке с бульвара Капуцинов», вслед за мистером Фестом в город прибыл мистер Секонд.

- Спустя почти два года в 1898 году в город приезжает другой человек, чтобы показать фильм. В объявлении сообщалось, что «7 и 9 июля в 21.00 будет представление живой фотографии-синематографа Люмьер. Имеется до 100 картин», - отмечает Владимир Микитюк. – Все это опять было в городском театре. Потом приезжали еще гастролеры из Москвы и Санкт-Петербурга. Бывали у нас и французские фирмы, разъезжавшие по всей Российской империи.

Картины, которые показывали екатеринбуржцам, раз за разом становились все лучше. Например, в 1903 году все отмечали, что наконец-то исчезло «мерцание» экрана, от которого раньше уставали глаза.

- «Замечательны «Семь замков Сатаны» с моментальными превращениями и исчезновениями. Особенно хороша картина «Али Баба и сорок разбойников», - писали больше 100 лет назад уральские журналисты рецензии на кинопоказы.

Со временем кино стали показывать не только в городском театре, но и в концертном зале Маклецкого (тут сейчас работает Свердловское музыкальное училище им. П. И. Чайковского, - Прим. Ред.). В Верх-Исетском районе, который тогда еще был отдельным поселком, появился свой кинозал в здании общества борьбы с пьянством.

Сейчас кино в «Колизее» уже не показывают. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благодаря кинематографу, жители Екатеринбурга своими глазами увидели, как проходила Всемирная выставка в Париже 1900 года, куда из Екатеринбурга возили знаменитый Каслинский чугунный павильон (стоит сейчас в Музее ИЗО на Плотинке, - Прим. Ред.). Увидели жители Урала и похороны писателя Эмиля Золя и страшную катастрофу на острове Мартиника – извержение вулкана Мон-Пеле, которое в 1902 году стерло с лица земли город-порт Сен-Пьер. Тогда погибли около 40 тысяч человек. А еще, благодаря кино, жители Екатеринбурга впервые увидели порнографию. Вот как об этом писали в 1907 году журналисты:

- 5 июня в городском театре прошел сеанс кинематографа под названием «Эльдорадо». Второе отделение озаглавлено «Пикантные картинки или Парижский жанр». Публика падка до всякого рода пикантных вещиц. Но то, что преподносит «Эльдорадо», превосходит всякие границы пикантности. То, что приходится видеть в городском театре, невозможно назвать иначе, как самой грубой порнографией. Отвратительная картина...»

Впрочем, жителей дореволюционной России смутить «клубничкой» было сложно. В те времена даже работа публичных домов в городах была легальным явлением. Находились они и в Екатеринбурге.

Что же до кинотеатров, то уже в 1914 году городской театр переименовали в «Колизей», после чего он стал использоваться уже исключительно для показа кинофильмов. Вслед за этим в городе стали появляться и другие кинотеатры. Сейчас, в XXI веке в «Колизее» фильмы уже несколько лет, как не показывают. Напротив, здание вновь стало просто театром. Пока в нем дает спектакли Екатеринбургский театр кукол. А в будущем здесь собираются разместить «Екатеринбургский театр современной хореографии», известный также, как «Провинциальные танцы».

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