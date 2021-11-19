В Екатеринбурге во время пожара в 16-этажке погиб пенсионер

Пожарные эвакуировали жильцов дома Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью, 18 ноября, во время пожара в 16-этажке на 8 марта, 189/2 погиб 75-летний пенсионер. Пожилой мужчина скончался от отравления продуктами горения.

- Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга по факту обнаружения тела мужчины в ходе тушения пожара в одной из квартир дома по улице 8 Марта проводится доследственная проверка. Для определения точной причины смерти гражданина и причины возгорания проводятся соответствующие экспертизы, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 01:43. На место выезжали 7 единиц техники и 23 человека личного состава. До приезда спасателей огонь успел распространиться на площади 10 квадратных метров. Из-за вспыхнувшего в квартире пожара подъезд окутало дымом и спасателям пришлось выводить жильцов дома.

40 человек, из них 6 детей были эвакуирвоаны пожарно - спасательными подразделениями. Кроме того звенья газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств вывели еще 21 человека, в том числе 6 детей. Погибшего мужчину нашли пожарные в его квартире на втором этаже, где горели домашние вещи.

- Сообщение об обнаружении тела мужчины поступило 19 ноября в 02:32 в дежурную часть ОП-12. На место происшествия для установления обстоятельств ЧП выезжала следственно-оперативная группа, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Локализовать огонь пожарным удалось только спустя 27 минут. Еще 10 минут понадобилось на то, чтобы ликвидировать возгорание. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили в 03:44.

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