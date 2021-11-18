В Нижнем Тагиле на мать завели уголовное дело из-за падения 5-месячной дочки с дивана

Ей грозит до 6 месяцев ареста. Фото: личная страница обвиняемой во «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле полиция возбудила уголовное дело по статье 118 УК «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» в отношении 30-летней матери. Как стало известно «КП»-Екатеринбург, женщина попала в поле зрения правоохранителей после того, как в июле ее пятимесячная дочка упала с дивана и проломила голову.

Малышку в тяжелом состоянии доставили в больницу, врачам удалось спасти ребенка. Обвиняемая подтвердила факт уголовного преследования, но воздержалась от комментариев.

- Инспектор по делам несовершеннолетних дважды выносила отказ в возбуждении уголовного дела, но на этом настаивала прокуратура, - объяснил «Комсомолке» осведомленный источник. – Сама женщина объяснила, что оставила дочку без присмотра на несколько минут. Дело возбудили на основании судебно-медицинской экспертизы.

До суда свердловчанка будет под подпиской о невыезде. В конце октября в ее семье произошла трагедия – скончался 14-летний мальчик. Причины случившегося не уточняются. Прощание прошло 2 ноября.

- Спи спокойно, мой хороший. Ты прожил счастливую, хорошую жизнь, - написала родственница на своей странице во «ВКонтакте».

Оперативно получить комментарий в пресс-службе полиции Нижнего Тагила не удалось. Напомним, что в Нижнем Тагиле 4-летнйи мальчик погиб после падения с балкона. Мать оставила его под присмотром пожилого дедушки, а сама ушла пить к соседям.