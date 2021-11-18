Стало известно, почему Ксению Собчак выгнали из монастыря опального отца Сергия

Отец Сергий уверен, что Собчак знает, что он хотел ее принять в монастыре. Фото: Юлия Иванко, Алексей Булатов

В Москве 17 ноября прошло заседание суда по делу опального отца Сергия (Николая Романова), которого обвиняют по нескольким уголовным статьям. Во время дачи показаний он рассказал, что журналистку Ксению Собчак выгнали с территории Среднеуральского женского монастыря из-за слов бывшего главы Екатеринбургской епархии Викентия.

- Накануне митрополит Узбекский и Ташкентский Викентий позвонил отцу Сергию и сказал, что если он примете Ксению Собачак, то это будет пятном на всей Русской православной церкви. Сейчас, по мнению отца Сергия, и Ксения все поняла, и из средств массовой информации известно, что он хотел ее принять, но послушание владыке Викентию было выше желания, - сообщает telegram-канал адвокатов опального священника со ссылкой на показания.

Летом 2020 года Собчак прилетела в Екатеринбург, чтобы снять документальный фильм про отца Сергия. В том числе в съемках участвовала девушка Христина, которая много лет прожила на территории обители. Героиня пожаловалась, что в монастыре без лекарств умерла ее любимая монахиня. Кроме того, у журналистки было несколько показаний бывших послушников, которые признались, что в обители их избивали в качестве наказания.

Собчак приехала для съемок на территорию монастыря. 27 июня 2021 года она заявила, что на ее съемочную группу напали, а режиссера сильно избили. Также она сообщила, что руку подняли на бывшего послушника Филиппа, который был одним из героев в ее фильме.

- На нас было совершено нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали меня, пока били Ерженкова, - написала тогда журналистка.

Также Собчак заявляла, что у съемочной группы забрали дорогостоящую аппаратуру стоимостью 260 тысяч рублей. В монастырь приезжали стражи порядка и следователи. Журналистка написала заявление в полицию.

Пиарщик отца Сергия Всеволод Могучев в свою очередь объяснил, что священник не хотел общаться с Собчак. Он отметил, что режиссеру Ержанкову позволили снимать в монастыре.

- Ее по-человечески попросили не идти в монастырь. В течение нескольких дней Ксения видимо решила, что она тоже должна появиться в кадре, без этого никак. Поэтому она приехала и учинила скандал, - прокомментировал ситуацию Могучев.

Он подчеркнул, что Ксении Собчак предложили поехать к митрополиту. Могучев предположил, что журналистке нужен был хайп.

Сейчас отца Сергия обвиняют по нескольким уголовным статьям, в числе которых нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, склонение к суициду и самоуправство. Также его обвиняют в возбуждении вражды среди религиозных групп.

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