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Общество18 ноября 2021 9:54

Денег в два раза больше, чем до пандемии: в ЦПКиО рассказали о доходах парка за коронавирусное лето

Большую часть средств парк Маяковского получил от арендаторов, установивших аттракционы
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Доходы парка за лето составили 80 миллионов.

Доходы парка за лето составили 80 миллионов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство ЦПКиО рассказали, сколько сейчас зарабатывает парк Маяковского. Доходы озвучил директор Павел Зубакин на форуме «Города России 2030», который сейчас проходит в Екатеринбурге в онлайн-формате. Так, по сравнению с допандемийным 2019 годом, прибыль выросла в два раза.

- С 2020 годом мы не сравниваем, так как в этот год парк практически не работал из-за пандемии, - сказал Павел Зубакин, директор парка Маяковского. – В 2019 году общая выручка парка составила 38 миллионов рублей. В 2021 году выручка уже 80 миллионов.

Руководство парка отмечает, что два года назад большую часть доходов парк получал от собственных аттракционов – 67%. Еще 22% доходов давали аттракционы арендаторов. 11% шло от точек общепита.

- В 2021 году ситуация кардинально поменялась. Большую часть доходов стал приносить бизнес, который размещает у нас аттракционы, - говорил Павел Зубакин.

Так, в этом году аттракционы арендаторов приносят уже 60% прибыли. Собственные же аттракционы парка – лишь 21%. Общепит – 17%. В администрации отмечают, что увеличить доходы удалось благодаря изменению политики работы с арендаторами.

- Парк Маяковского был одним из последних общественных учреждений, которое в 2019 году работало с партнерами на основе фиксированной процентной ставки. Это фантастическая история. Она прямо идет в канве такого понятия, как плановая советская экономика, - отмечает Павел Зубакин. - В начале года парк подписывал с арендатором договор с фиксированной ставкой на весь год. В 2019 году она составляла 120 тысяч рублей в месяц, независимо от того, сколько партнер заработал. Нам эта модель не понравилась, и мы решили перейти на процентную ставку. Теперь в среднем крупные аттракционы стали платить в 8-9 раз больше за месяц исходя из своей выручки.

В конце 2019 года директором парка Маяковского стала Екатерина Кейльман. После этого в ЦПКиО стали пересматривать политику работы с арендаторами - его территорию покинули многие аттракционы. В начале лета 2021 года Кейльман покинула этот пост, но работу в парке продолжила сформированная ею команда. Так, директором был назначен Павел Зубакин, который ранее занимал должность коммерческого директора и заместителя директора парка по общим вопросам.

Сейчас в парке продолжается работу по благоустройству. Летом Павел Зубакин говорил о том, что они могут занять до 5-6 лет, в зависимости от того, как скоро будет найден инвестор. Благоустройство ведется по проекту голландского архитектурного бюро Svesmi. Продолжается установка нового колеса обозрения. Эта работа затянулась. Изначально его хотели запустить в июле.

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