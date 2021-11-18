Денег в два раза больше, чем до пандемии: в ЦПКиО рассказали о доходах парка за коронавирусное лето

Доходы парка за лето составили 80 миллионов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство ЦПКиО рассказали, сколько сейчас зарабатывает парк Маяковского. Доходы озвучил директор Павел Зубакин на форуме «Города России 2030», который сейчас проходит в Екатеринбурге в онлайн-формате. Так, по сравнению с допандемийным 2019 годом, прибыль выросла в два раза.

- С 2020 годом мы не сравниваем, так как в этот год парк практически не работал из-за пандемии, - сказал Павел Зубакин, директор парка Маяковского. – В 2019 году общая выручка парка составила 38 миллионов рублей. В 2021 году выручка уже 80 миллионов.

Руководство парка отмечает, что два года назад большую часть доходов парк получал от собственных аттракционов – 67%. Еще 22% доходов давали аттракционы арендаторов. 11% шло от точек общепита.

- В 2021 году ситуация кардинально поменялась. Большую часть доходов стал приносить бизнес, который размещает у нас аттракционы, - говорил Павел Зубакин.

Так, в этом году аттракционы арендаторов приносят уже 60% прибыли. Собственные же аттракционы парка – лишь 21%. Общепит – 17%. В администрации отмечают, что увеличить доходы удалось благодаря изменению политики работы с арендаторами.

- Парк Маяковского был одним из последних общественных учреждений, которое в 2019 году работало с партнерами на основе фиксированной процентной ставки. Это фантастическая история. Она прямо идет в канве такого понятия, как плановая советская экономика, - отмечает Павел Зубакин. - В начале года парк подписывал с арендатором договор с фиксированной ставкой на весь год. В 2019 году она составляла 120 тысяч рублей в месяц, независимо от того, сколько партнер заработал. Нам эта модель не понравилась, и мы решили перейти на процентную ставку. Теперь в среднем крупные аттракционы стали платить в 8-9 раз больше за месяц исходя из своей выручки.

В конце 2019 года директором парка Маяковского стала Екатерина Кейльман. После этого в ЦПКиО стали пересматривать политику работы с арендаторами - его территорию покинули многие аттракционы. В начале лета 2021 года Кейльман покинула этот пост, но работу в парке продолжила сформированная ею команда. Так, директором был назначен Павел Зубакин, который ранее занимал должность коммерческого директора и заместителя директора парка по общим вопросам.

Сейчас в парке продолжается работу по благоустройству. Летом Павел Зубакин говорил о том, что они могут занять до 5-6 лет, в зависимости от того, как скоро будет найден инвестор. Благоустройство ведется по проекту голландского архитектурного бюро Svesmi. Продолжается установка нового колеса обозрения. Эта работа затянулась. Изначально его хотели запустить в июле.

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