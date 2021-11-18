Россию накрывают нелегальные сигареты

Низкая цена на сигареты привлекает не только взрослых, но и подростков, которые стараются найти «удовольствие» дешевле и доступнее Фото: Иван МАКЕЕВ

После ноябрьских праздников люди неоднозначно приняли введение QR-кодов. Примерно такое же общественное настроение было в январе 2018 года, когда в России стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции. К слову, и то, и другое «чипирование» для россиян было в новинку, и пугало их процессом реализации. Но чего надо бояться на самом деле?

ПРОБЛЕМА ТЛЕЕТ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ – ПАДАЕТ

Вынужденная мера с введением QR-кодов, по словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, «почти сразу помогла стабилизироваться ситуации с зашкаливаемой заболеваемостью ковид», а маркировка табачной продукции позволила, в том числе впервые за пять лет снизить долю нелегальных сигарет на российском рынке. Получается, что нововведения были не зря?

За восемь месяцев 2021 года, по данным МВД, было изъято 28 30 млн пачек нелегальных сигарет. При этом за весь 2020 год — 35 млн пачек. Это означает одно — проблема «серых» сигарет набирает обороты, которые нужно экстренно останавливать.

Сегодня, когда ситуация с распространением коронавируса то стабилизируется, то плещет новыми волнами, нелегальный рынок табака также остаётся нестабильным. У потребителя сигарет, который видит в магазине «серую» пачку за 50-60 рублей, возникает желание купить именно её, нежели «белую» за 130 рублей (контрабандные сигареты могут стоить вдвое, а то и втрое раз дешевле легальных). Так из-за недополученных акцизов и НДС российский бюджет терял и продолжает терять сотни млрд рублей, которые могли бы пойти на реализацию социальных проектов.

ТЕНЕВОЙ РЫНОК ПРОВОЦИРУЕТ ПОДРОСТКОВОЕ КУРЕНИЕ

От нелегального табака страдает не только государство, но и бизнес, а вместе с ним и сами потребители сигарет. Законопослушные ритейлеры теряют клиентов из-за высокой цены за пачку (по сравнению с нелегальными сигаретами), а их клиенты лишаются здоровья — из-за продукции сомнительного качества.

Телесно-ориентированный терапевт Яков Бусел:

«Сигареты даже высокого качества влияют на здоровье разрушающе. Табак бьёт в центр всех систем и в первую очередь влияет на основу жизни — дыхание. Только представьте, что город — это уже огромная «легальная сигара», которую мы пропускаем через психику и эмоции. Вместе с ним — постоянные, дела, нервы, выхлопные газы машин и т.д. Всё это даёт нагрузку на лёгкие. Осталось добавить сигареты, чтобы быстрее угробить здоровье, правда? И здесь дело не в легальности, а в ощущениях от того или иного продукта. Даже если все перейдут на всевозможные вейпы и другие электронные сигареты, которые производители позиционируют как невредные, ничего не изменится. Люди будут продолжать курить, чтобы снизить стресс. Получается, что на проблему курения надо смотреть ещё глубже — с точки зрения причин тяги к сигаретам».

Низкая цена на сигареты привлекает не только взрослых, но и подростков, которые стараются найти «удовольствие» дешевле и доступнее. В этом им помогают безответственные продавцы — они практикуют открытую выкладку табачных изделий и в восьми случаях из десяти не спрашивают у юных покупателей паспорт.

Исполнительный директор Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская:

«77% подростков покупают сигареты в мелких магазинах, которые часто оказываются точками продажи нелегального табака. Влиять на продавцов цивилизованными методами — беседами, семинарами и т.д. — почти нереально. Поэтому мы направляем обращение в Роспотребнадзор с просьбой о проверке. Но, к сожалению, такая мера не всегда эффективна, поскольку штраф за нарушение по сравнению с выручкой от продажи нелегальных сигарет крошечный — всего 4000 рублей».

В таком случае, что поможет убрать «серый» табак из российских магазинов?

Объединиться и ужесточить меры

В России почти десять лет назад производители табачной продукции стали ежегодно повышать акцизы на табак для борьбы с курением. Таковы были рекомендации ВОЗ. Стали расти и цены — те, кто имеет стаж курения более восьми лет, помнят, что в 2010 году сигареты «Винстон» в среднем стоили 30 рублей. Сегодня их цена почти 160 рублей. Курильщики начали искать более дешёвую продукцию — у них просто не осталось других вариантов.

Производители и реализаторы вышли из тени с «серым» табаком на руках, правоохранительные органы активизировались. Введение цифровой маркировки табачной продукции стало эффективным решением в борьбе с нелегалами. Но этого оказалось недостаточно — во втором квартале 2021 года доля нелегальных сигарет в России вновь увеличилась — на 20% по отношению к предыдущему периоду.

Заместитель начальника Уральского таможенного управления Михаил Пономарёв на круглом столе «Противодействие нелегальному рынку табачных изделий — совместная работа государства и ритейла в Свердловской области» отметил, что ограничительных мер и работы правоохранительных органов недостаточно. Необходимо усиливать социальную ответственность бизнеса. «Нужно приучать предпринимателей следить за качеством продукции и добросовестностью партнёров и поставщиков», — сказал он.

Телесно-ориентированный терапевт Яков Бусел предложил кардинальный подход: «Я бы на время пандемии закрыл все табачные лавки в качестве профилактики болезней лёгких. Тогда у властей будет время спокойно разобраться, какие сигареты легальны, какие нет».

Эксперты уверены, что в борьбе с нелегальным табачным рынком поможет только комплексный подход, в котором будут участвовать органы власти, государство, бизнес, общественные организации и сами граждане. Если вы узнали о продаже нелегальных сигарет — напишите заявление в правоохранительные органы, например, в Роспотребнадзор. Также сообщить о нарушении можно в мобильных приложениях «Честный знак» и «Патруль качества».