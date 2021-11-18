Жительница Карпинска заявила, что тело отца, умершего от коронавируса, хотят выдать без одежды в мешке с хлоркой и в закрытом гробу

Летом 2020 года в морге при больнице Карпинска по ошибке выдали родственникам тело другого человека. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Карпинске местная жительница пожаловалась на работников морга, работающего при центральной городской больнице. Она заявила журналистам ЕАН, что тело ее отца, умершего от коронавируса, собираются выдать в закрытом гробу, в мешке, без одежды и обсыпанным хлоркой. Об этом женщина якобы узнала от одного из сотрудников. В самой городской больнице этому сообщению удивились.

- Транспортировка между лечебным учреждением и моргом производится в черных мешках. Это норма. Это и должно происходить, учитывая, что у нас ковидный госпиталь, - сказал Максим Альдергот, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Карпинской ЦГБ. – Но все остальное происходит в штатном режиме. Тела выдаются родственникам одетыми, помытыми. Санпин, который действовал, отменили еще летом – никого уже не выдают в черных мешках. Тела выдают в обычном гробу.

В медицинском учреждении отметили, что хлоркой тела умерших от коронавируса не обсыпают, так как она может вступить в химическую реакцию с телом и привести к испарениям, которые помогут вирусу распространяться.

- В условиях ковида даже вскрытие пациента производится «сухим» способом. Его не омывают, чтобы респираторно-вирусная инфекция не распространялась с испарениями влаги, - объясняет заместитель главного врача. - Когда родственники, либо представители похоронного агентства забирают тело, они подписывают информированное согласие о том, что их известили, что у умершего пациента был коронавирус, и что он достаточно заразный. После этого они спокойно забирают тело в том виде, как это обычно и делалось.

Летом 2020 года в Карпинске разразился другой скандал – в морге больницы женщине выдали в гробу вместо умершего отца другого человека.

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