В Верхней Пышме полиция нашла девочек-подростков, которые ограбили «Пятерочку»

Несовершеннолетние отжали двери и проникли в магазин. Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»

В Верхней Пышме полиция нашла девочек-подростков, которые ограбили магазин «Пятерочка». Об этом сообщает начальник пресс-службы службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- 5 ноября 2021 года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Верхнепышминский» поступило заявление от женщины о том, что неизвестные путем отжатия пластиковых дверей проникли в помещение магазина и похитили товар, находящийся в нем, - говорится в сообщении городской полиции.

На месте преступления стражи порядка заметили следы рук и обуви. Также они изучили камеры видеонаблюдения. Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались девочки 14 и 16 лет.

Подростки объяснили, что гуляли рано утром по городу, когда у них появилась идея ограбить магазин. Проходя мимо «Пятерочки», они заметили, что в магазине горит свет, но там никого нет. Девочки проникли внутрь, разбежались в разные стороны и начали складывать в пакеты понравившиеся им товары. Среди них были табачные изделия, алкоголь, нижнее белье, сладости и аксессуары для телефонов. Ущерб составил больше 15 тысяч рублей.

На месте преступления полицейские заметили следы рук и обуви. Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»

В какой-то момент подростки заметили, что к магазину приближается неизвестный мужчина. Несовершеннолетние побежали к запасному выходу и побежали в сторону частного сектора.

Одна из девочек рассказала полиции, что они с подругой уже не в первый раз гуляют ночью по городу. По ее словам, они говорят родителям, что идут друг к другу с ночевкой. Также она призналась, что они с подругой хотели показать свою «крутость» ограблением магазина. Сейчас подростки сожалеют о сделанном.

- В соответствии со статьей 20 Уголовного кодекса РФ уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. Но по отдельным статьям, к которым в том числе и относится статья 158 УК РФ (Кража), подлежат уголовной ответственности лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, - объяснил Горелых.

Он подчеркнул, что инцидент произошел из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых. На 14-летнюю девочку завели дело по пункту «Б» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение).

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка