Все гениальные идеи, приходящие в голову в это время, обязательно себе фиксируйте, но приступайте к их реализации после 4 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ближайшие дни мы станем свидетелем интереснейшего астрономического и астрологического явления – коридора затмений. Он начнется Лунным затмением 19 ноября 2021 года и завершится Солнечным затмением 4 декабря 2021 года. О грядущих событиях рассказывает астролог из Екатеринбурга Анастасия Иванова.

Сам по себе весь этот период очень мощно заряжен энергетически. Я бы рекомендовала занять позицию наблюдателя и, до поры до времени, отложить любые инициативы и активные действия. Все гениальные идеи, приходящие в голову в это время, обязательно себе фиксируйте, но приступайте к их реализации после 4 декабря. Имейте ввиду, что эмоциональный фон может быть крайне нестабилен и у вас, и у других людей, делайте на это скидку и, по возможности, не вступайте в ссоры, споры и конфликты. Я бы рекомендовала пристально следить за происходящим в вашей жизни и больше доверять своей интуиции и внутреннему голосу.

- Внутренний настрой так же очень важен: негативность усугубит положение дел, а способность извлекать из происходящего уроки предоставит новые возможности, - отмечает астролог Анастасия Иванова.

С точки зрения астрологии, задача затмений — сподвигнуть каждого из нас к очередному этапу радикальных реформ и фундаментального обновления своей жизни. Существует мнение, что во время коридора затмений формируется Судьба человека на следующие 18.5 лет. А между двумя затмениями происходят неизбежные события жизни, и наша жизнь приобретает фатальный оттенок. Причем, может случиться как плохое, так и хорошее. Каждое решение, принятое нами в этот промежуток времени, непременно окажет мощное влияние на наше будущее.

Если говорить о Лунном затмении 19 ноября 2021 года, то максимальная его фаза будет в 12:04 МСК. Это будет необычайно длинное теневое затмение Луны, таких не случалось почти 600 лет. Общая продолжительность затмения составит 6 часов. Его будет хорошо видно из Северной и Южной Америки, Австралии и некоторых частей Европы и Азии.

Затмение пройдет в 27’ по Оси Телец-Скорпион, его усилит оппозиция Луна-Меркурий, двойным тау-квадратом они замкнутся на Юпитер. Добавьте сюда воинственную оппозицию Марс-Уран, сворачивающуюся на Сатурн, и никому мало не покажется. Больше всего на себе его влияние ощутят солнечные Тельцы, Скорпионы, Львы и Водолеи. Но и для всех остальных людей оно не пройдет незамеченным. Скорее всего, произойдут события так или иначе связанные с темами финансов, чужих и личных ресурсов, денег, работы, красоты, здоровья, кризисов и изменений. Само событие может восприниматься как крайне положительно, так и крайне отрицательно, в зависимости от персональной прогностики.

Что рекомендовано делать в момент Лунного затмения 19.11.21 и +/- 3 дня, используя энергии завершения прошлого жизненного этапа:

- Провести инвентаризацию жизни, своих целей и планов на предмет отпускания;

- Выбросить из дома весь хлам и все ненужные вещи;

- Отдраить жилище до блеска;

- Посетить консультацию астролога, который поможет вам разложить все по полочкам и выстроить новый вектор позитивных изменений;

- Отдать все долги, займы и кредиты, в посильном формате;

- Вспомнить все незавершенные дела и доделать их;

- Расстаться с партнером, если это взвешенное давно принятое решение;

- Отказаться от вредных привычек, раз и навсегда;

- Сходить на глубокие массажи, где вас промнут до косточек;

- Очистительные SPA-процедуры: бани, сауны, пропаривания в кедровых бочках, солевые ванны и скрабы;

- Медитации на отпускание старого;

- Стояние на гвоздях с намерением снять внутренние блоки, отпустить обиду, гнев, агрессию, злобу;

- Вытаскивание на свет божий всех своих ограничивающих установок и убеждений, и их трансформация в экологичные;

- Налаживание отношений с близкими родственниками, отпускание обид, просьбы о прощении, если были недопонимания.

Если говорить о Солнечном затмении 4 декабря 2021 года, то максимальная его фаза будет в 10:32 МСК. Его будет видно в Южной части Австралии, Африки, Южной Америке. Солнечное затмение пройдет в 13’ Стрельца. Если оно затронет важные точки натальной карты, то оно может кардинально поменять всю жизнь. Больше всего на себе его влияние ощутят солнечные Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы. В жизнь придет что-то новое, или что-то старое навсегда исчезнет в сферах, связанных с поездками, обучением, мировоззрением и жизненной философией.

Что рекомендовано делать в момент Солнечного затмения 04.12.21 и +/-3 дня, используя энергии старта нового жизненного этапа:

- Формировать желания и планы на предмет созидания;

- Посвятить время духовным и энергетическим практикам;

- Посетить консультацию астролога, который поможет вам разложить все по полочкам и выстроить новый вектор позитивных изменений;

- Мыслить позитивно, желать всем любви и добра, сила мысли в этот период максимальна.

Помните, что в момент затмения до предела истончается грань между сознательной и бессознательной частью нашей психики, это делает каждого человека немного волшебником. Мы можем загадывать желания и обоснованно ожидать их исполнения. Я расскажу вам главный секрет, как сделать так, чтобы загаданное желание сбылось.

Этот процесс должен сопровождаться эмоциональным посылом: представьте, что желаемое уже у вас есть. Ощутите себя в этом моменте, проживите кайф от происходящего, благодарность, удовольствие, наслаждение и истинное намерение, чтобы это длилось и длилось… Ключ в том, чтобы вы сами поверили, что желаемое у вас уже есть. Ну, и, как водится, отпустите свою мечту в небо.