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Общество17 ноября 2021 16:55

В Нижнем Тагиле после кражи крупной партии вакцины от коронавируса возбудили уголовное дело

Сумма ущерба составила порядка 130 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Было украдено не 320 доз препарата «Гам-Ковид-Вак», как сообщалось ранее, а 280, что составляет 140 ампул

Было украдено не 320 доз препарата «Гам-Ковид-Вак», как сообщалось ранее, а 280, что составляет 140 ампул

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле после резонансной кражи вакцины от коронавируса «Спутник V» полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража чужого имущества». По уточненным данным, было украдено не 320 доз препарата «Гам-Ковид-Вак», как сообщалось ранее, а 280, что составляет 140 ампул.

- По предварительным данным, ущерб от предполагаемого хищения составляет 130 тысяч рублей. Максимальное наказание за такое преступление по возбужденной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Чтобы ускорить процесс раскрытия кражи, сотрудники полиции в своей работе применяли, в том числе полиграф, - сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража чужого имущества»

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража чужого имущества»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам полковника Горелых, чтобы расследовать все обстоятельства преступления, глава тагильского гарнизона ОВД полковник Абдулкадыров направил в территориальный отдел, на чьей земле располагается больница, дополнительные силы личного состава.

Напомним, препарат находился в кабинете поликлиники № 2. Похититель смог вскрыть помещение и вынести из холодильника препарат. В кабинете не было видеонаблюдения и сигнализации. Кража препарата предположительно произошла в вечернее время. Днем за безопасностью в медицинском учреждении следит охрана.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ