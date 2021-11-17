Загадочная история жительницы Омска, которая разыскивает в Екатеринбурге давно умершего сына

Чтобы доказать это, женщина обратилась в полицию. Фото: Гулия Нурбекова

Гулие Нурбековой 47 лет. За свою жизнь она пережила много боли. В юности ее изнасиловали. После этого она потеряла возлюбленного, лишилась поддержки родителей и родила на раннем сроке. В роддоме мальчика три дня держали в инкубаторе, а после врачи сказали, что он умер. Но его тела Гулия так и не увидела… А спустя 27 лет у нее появилась надежда, что ее сын жив, якобы на воспитание его взяла приемная семьи из Екатеринбурга. О своей истории женщина откровенно рассказала «Комсомолке».

Когда Гулии было 19, ее изнасиловал знакомый. Фото: Гулия Нурбекова

«ЗАБЕРЕМЕНЕЛА ОТ НАСИЛЬНИКА»

Гулия Нурбекова родилась в маленьком поселке Майский в Казахстане. Когда она подросла, то переехал в Омск к тете, чтобы получить образование. Там окончила школу, начала работать на заводе. Там же познакомилась с Сатаром, который был старше нее на 10 лет. У них завязались отношения.

- Мне было 19 лет, мы с сестрой пошли на дискотеку. А на выходе из клуба меня подкараулил Даурин, коллега моего молодого человека. До этого мы виделись только на общих встречах с друзьями. В тот вечер он был пьяный. Как только я вышла, он схватили меня, силой затащил в машину и изнасиловал, - признается Гулия. - А потом увез меня на какую-то квартиру, где продолжил издеваться. Я смогла уйти только утром.

Через некоторое время после этого Гулия узнала, что беременна.

Гулие 20 лет (крайняя слева). Фото: Гулия Нурбекова

- Я сразу поняла, что отец ребенка тот, кто меня изнасиловал, потому что мой мужчина был бесплоден. Но ему я боялась обо всем рассказывать. Глупая была, молодая. Поэтому просто призналась, что беременна и, кто отец ребенка. Он подумал, что я ему изменила. Мы расстались, - вспоминает женщина. - А через какое-то время я узнала, что он повесился.

Родители, жившие в Казахстане, уговаривали Гулию сделать аборт. Но девушка решила рожать.

- Когда я узнала, что беременна, сразу поняла, что точно оставлю ребенка. Это же мой родной сын. Я даже имя ему заранее придумала, - рассказывает Гулия. - Очень хотела назвать Ренатом.

Гулия с коллегой по работе. Фото: Гулия Нурбекова

«МЕЧТАЛА НАЗВАТЬ СЫНА РЕНАТОМ»

Гулия осталась в Омске без поддержки. На фоне сильнейшего стресса она почти ничего не ела. У нее начались преждевременные роды на седьмом месяце беременности. Мальчик родился 7 февраля 1994 года в роддоме №3.

- Врачи меня спросили, буду ли я оставлять ребенка, они, видимо, понимали, что мне 19, и у меня нет мужа. Меня этот вопрос сразу как-то насторожил, но я решительно сказала, что оставлю малыша. Несколько дней сынок лежал в инкубаторе. Мне его показывали, я его на руках держала, - чуть не плача, рассказывает женщина. - А когда на четвертый день я сама подошла проверить, как он там, не нашла в палате. Техничка, которая в это время мыла пол, мне так холодно и резко сказала: «Так ведь он умер, его уже в крематории сожгли».

По словам женщины, на 4-й день техничка в роддоме сказала, что ребенок умер, и его тело уже увезли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Происходящее после этого женщина запомнила как в бреду. В тот же день ее выписали, отдав лишь выписку, в которой почему-то было указано, что у девушки при родах случился выкидыш.

- Тогда я словно оказалась в кошмарном сне. Я не понимала, что со мной происходит. Когда мне сказали, что ребеночек умер, я спрашивала, почему мне его не показали, почему не отдали тело, - вспоминает Гулия. - Но меня как будто никто и не хотел даже выслушать. Врачи ко мне не подходили, только медсестра отдала выписку, где было написано, что у меня случился выкидыш. А я была так напугана, разбита и обессилена, что ничего не могла возразить.

Женщину выписали в тот же день Фото: Алексей БУЛАТОВ

С уверенностью, что ребенок умер, женщина прожила 27 лет. Но в мае этого года у Гулии появилась надежда. О том, что ее сын жив женщине рассказала ее двоюродная сестра-экстрасенс.

«ШРАМ В ВИДЕ ПОЛУМЕСЯЦА»

- Моя сестра Эльмира с детства обладает даром видеть некоторые вещи. Она помогает людям, гадая на бобах. Этой весной я попросила ее погадать мне о здоровье. Но вместо этого Эльмира увидела, что у меня есть сын, и что он жив, - говорит женщина. - О том, что я была беременна, сестра не знала. Тогда я и поделилась с ней своим горем.

В поисках Гулию поддерживает ее муж Серик. Фото: Гулия Нурбекова

Эльмира рассказала сестре, что мальчика усыновили, и, возможно, поменяли его дату рождения, а назвали Ришадом. Гадалка подробно описала и внешность 27-летнего парня, и где он сейчас может жить.

- Сестра сказала, что он смуглый, среднего роста и телосложения, у него черные волнистые волосы, а на висках есть шрам в виде полумесяца, - рассказывает со слов сестры Гулия. - Она увидела, что его отдали людям нерусской национальности, что его приемная мать умерла лет семь назад, а отец с тех пор запил. Сначала он жил в частном доме в Екатеринбурге, где-то возле речки или озера. В доме были собаки. Также сестра сказала, что в доме было два религиозных атрибута, христианской и мусульманской веры. Эльмира все время твердит, что мой сын сам меня найдет, потому что догадывается, что он не родной своим родителям, потому что он на них не похож.

В мае 2021 года Гулия обратилась в полицию, но ей не отдали документы на руки. Фото: Гулия Нурбекова

«УКАЗАЛИ МЕСТО НА КЛАДБИЩЕ»

Как только Гулия узнала, что ее ребенок жив, она сразу же обратилась в полицию, где рассказала всю историю.

- В полиции меня расспросили, откуда я все это узнала. Ну, я же не буду врать. Так и рассказала, что мне сестра нагадала. Конечно же, они мне не поверили. Но все же отправили мое дело в следственный комитет, чтобы доказать, что ребеночек действительно умер, - рассказывает женщина.

Через три недели женщине сообщили, что из морга пришла бумага о вскрытии тела мальчика. В ней было написано, что ребенок умер от заболевания горла. Также там была указана дата смерти – 7 февраля 1994 года.

- Дата смерти абсолютно не соответствовала действительности. Я родила его 7 февраля 1994 года и знаю, что несколько дней он точно был живой. В полиции мне не объяснили, почему в больнице со мной так поступили. Но я все равно не верю в это заключение, которое мне показали в полиции. Ведь если в этой истории есть какой-то криминал, придумать можно все, что угодно, - уверена женщина.

После этого Гулия потребовала узнать место захоронения ребенка. А когда в следственный комитет пришла бумага с места захоронения, ей по телефону указали место на Южном кладбище в Омске.

В ноябре 2021 года Гулия с супругом съездили на кладбище. Фото: Гулия Нурбекова

- Самое удивительное, что мне сказали, что ребенка похоронили 26 июля 1994 года, то есть только через шесть месяцев после смерти. Следователь мне объяснил, что они якобы ждали, что кто-то придет за телом, но никто не приходил, поэтому они через такое время только похоронили, - рассказала Гулия.

Редакция «Комсомольской Правды» связалась с отделом полиции №9 города Омска, чтобы запросить бумаги о вскрытии тела и захоронении ребенка.

- Если эта женщина уже обращалась к нам, то в архиве, скорее всего, все документы остались. Официальный ответ в редакцию мы выслать не можем. Все ознакомления с материалами проверки могут быть переданы только фигуранту этого дела, то есть самой Гулии, - сообщили в отделе полиции №9.

Также в отделе полиции сообщили, что в течение десяти рабочих дней, поднимут архивы и пригласят Гулию, чтобы отдать необходимые документы на руки.

В полиции женщине указали место на кладбище Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

13 ноября 2021 года женщина все же решилась поехать на кладбище. С поисками сына ей помогает супруг Серик, с которым она живет в браке уже 16 лет. Общих детей у пары нет.

- Нам сказали, что могила находится в котловане №1, в 32 аллее. Но на этом месте уже давно все заросло. Мы с мужем поговорили с администратором кладбища. Ему показалось абсурдом, что ребенка похоронили спустя 6 месяцев, он сказал, что отсилы полтора-два месяца идет захоронение. Где они столько времени ребенка держали, в холодильнике что ли? Еще он сказал, что 26 июля 1994 года на Южном кладбище в одно место было похоронено 20 человек.

В ритуальной службе Омска «Комсомолке» посоветовали сделать официальный запрос, чтобы проверить данные о захоронении. О результатах проверки обещали сообщить в течение двух рабочих дней.

- Конечно, такого быть не может, что ребенок умер 7 февраля, а захоронили тело 26 июля, - добавили в ритуальной службе Омска.

- Сейчас я живу с надеждой в душе, что все-таки смогу найти сына, - заключает Гулия.

Врач акушер-гинеколог прокомментировала ситуацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Людмила БУСАХИНА, акушер-гинеколог, стаж работы – 40 лет:

- В 1990-е годы только с 28-й недели беременности роды считались преждевременными. Поэтому в выписке смерть ребенка, рожденного до 28-й недели беременности считалась поздним выкидышем. В случае, если малыш какое-то время находился в инкубаторе и был жив, в выписке обязательно указывалось, сколько дней он был живой. По поводу того, что его увезли в морг, у некоторых роддомов был свой морг, а если ребенок нуждался во вскрытии, тело, как правило, увозили в городской морг. Скорее всего, этой девушке не отдали ребенка на похороны, потому что ей было 19 лет, и она была не замужем. В то время, каждый роддом действовал по-своему. Все зависело от персонала больниц.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Михаил ПЕРЦЕЛЬ, главный психотерапевт Свердловской области:

- Сейчас, видимо, под влиянием гадалки, она может воспринимать желаемое за действительное. Пережитое раннее насилие и смерть ребенка – это, безусловно, сильнейший стресс для любой женщины. Если она не пережила эту потерю в полном объеме, то сейчас она снова пытается жить надеждой, что это не произошло и что ребенок ее жив. Понятно, что женщине хочется помочь. Но надо не забывать, что ошибки в бумагах не гарантируют, что есть какой-то повод. Сейчас, если подтвердятся все объективные данные, что это действительно произошло, то человеку лучше помочь принять это.

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