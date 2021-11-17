Депутат Вячеслав Вегнер разыграет на радио «Комсомольская правда» 10 тысяч среди тех, кто привьется от коронавируса

Вячеслав Вегнер призывает прививаться. Фото: предоставлено депутатом

Всем, кто привился или еще только собирается привиться от коронавируса, теперь стоит внимательнее слушать радио «КП» - Екатеринбург» (92,3 FM). Ведь у нас в прямом эфире пройдет розыгрыш денежных сумм среди тех, кто вакцинировался. Организует его депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Он уже у себя на Facebook пару дней назад объявил, что до конца года каждому десятому, кто вакцинировался, отправит на телефон 50 рублей, каждому сотому - 100, каждому полутысячному - 200, а каждому тысячному - 500 рублей. И люди уже откликнулись.

- У меня уже около полутысячи обращений от граждан о том, что они вакцинировались, - рассказывает Вячеслав Вегнер. - Некоторым я не просто перевел, а приехал и вручил «сертификаты» - рамочку, в которой 50 рублей и пожелание здоровья.

Теперь похожий конкурс пройдет и у нас на радио. Общий призовой фонд – 10 000 рублей. Всего будет 10 победителей, каждый из которых получит из рук депутата Вячеслава Вегнера по 1000 рублей.

- В следующем месяце эту сумму мы удвоим, - говорит депутат. - Но цель не разыгрывать деньги, а рассказывать и показывать, что вакцинация необходима. Не будет вакцинации, мы будем хоронить своих близких.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:

С 1 по 30 ноября 2021 года участник конкурса должен поставить вакцину от коронавируса в любом пункте вакцинации Свердловской области. Начиная с 18 ноября по 30 ноября 2021 года с 7 до 9 часов по будням во время утреннего шоу «Отдельная тема» прислать свое фото вместе с сертификатом о вакцинации, ФИО и контактные данные на номер WhatsApp 8 953 385 09 23. Первые 10 слушателей радио «Комсомольская правда», выполнившие условия конкурса, становятся победителями.

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться здесь