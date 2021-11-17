По слухам, Дмитрий настолько потерял голову, что его жена готова была собственными руками подпортить внешность эффектной и яркой соперницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Актриса кино и «Мисс Россия 2010» Ирина Антоненко оказалась яблоком раздора в семье певца Дмитрия Маликова и его жены Елены. Кумир миллионов россиян женился еще в 2000 году и всегда считался однолюбом. Но, как оказалось, в 2010-м он едва не ушел от супруги к юной красавице из Екатеринбурга.

За год до этого Антоненко выиграла городской конкурс красоты, а затем примерила корону главной красавицы страны. А затем достойно представила Россию на Мисс Вселенная в США, где вошла в топ-15.

Поговаривают, что Елене стоило не малых трудов сохранить семью, когда муж едва не ушел к другой.

- Судя по всему, семейная лодка Маликовых пережила этот шторм. И даже отправилась в новое плавание: в 2018 году стало известной, что у Елены и Дмитрия родился сын Марк. Малыша выносила и родила суррогатная мама. Дмитрий души не чает в сынишке, отдавая его воспитанию все свое свободное время, - передает kp.ru.

С 2019 года Антоненко живет в США. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 2011 года Антоненко начала карьеру актрисы. Без всяких сомнений ее звездным часом стала роль Тамары Синявской в сериале «Магомаев». Сейчас Ирина живет в Лос-Анджелесе. Кто оплачивает ей беззаботную жизнь на западном побережье США 30-летняя россиянка умалчивает.

- Однажды я была дома в своей московской квартире и вдруг поняла, что все вокруг становится похоже на «день сурка», все однообразно и не хватает искры. Мне захотелось чего-то кардинально другого, чтобы я могла попереживать. Начинать с нуля всегда очень интересно. Когда ты понимаешь, что перед тобой есть неограниченное пространство, и можно пробовать себя кем угодно, - рассказывала «КП»-Екатеринбург Антоненко в 2020 году.