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Звезды17 ноября 2021 12:26

Дмитрий Маликов оказался на грани развода из-за звезды сериала «Магомаев»

Кумир миллионов потерял голову от красоты актрисы Ирины Антоненко
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
По слухам, Дмитрий настолько потерял голову, что его жена готова была собственными руками подпортить внешность эффектной и яркой соперницы.

По слухам, Дмитрий настолько потерял голову, что его жена готова была собственными руками подпортить внешность эффектной и яркой соперницы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Актриса кино и «Мисс Россия 2010» Ирина Антоненко оказалась яблоком раздора в семье певца Дмитрия Маликова и его жены Елены. Кумир миллионов россиян женился еще в 2000 году и всегда считался однолюбом. Но, как оказалось, в 2010-м он едва не ушел от супруги к юной красавице из Екатеринбурга.

За год до этого Антоненко выиграла городской конкурс красоты, а затем примерила корону главной красавицы страны. А затем достойно представила Россию на Мисс Вселенная в США, где вошла в топ-15.

Поговаривают, что Елене стоило не малых трудов сохранить семью, когда муж едва не ушел к другой.

- Судя по всему, семейная лодка Маликовых пережила этот шторм. И даже отправилась в новое плавание: в 2018 году стало известной, что у Елены и Дмитрия родился сын Марк. Малыша выносила и родила суррогатная мама. Дмитрий души не чает в сынишке, отдавая его воспитанию все свое свободное время, - передает kp.ru.

С 2019 года Антоненко живет в США.

С 2019 года Антоненко живет в США.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 2011 года Антоненко начала карьеру актрисы. Без всяких сомнений ее звездным часом стала роль Тамары Синявской в сериале «Магомаев». Сейчас Ирина живет в Лос-Анджелесе. Кто оплачивает ей беззаботную жизнь на западном побережье США 30-летняя россиянка умалчивает.

- Однажды я была дома в своей московской квартире и вдруг поняла, что все вокруг становится похоже на «день сурка», все однообразно и не хватает искры. Мне захотелось чего-то кардинально другого, чтобы я могла попереживать. Начинать с нуля всегда очень интересно. Когда ты понимаешь, что перед тобой есть неограниченное пространство, и можно пробовать себя кем угодно, - рассказывала «КП»-Екатеринбург Антоненко в 2020 году.

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