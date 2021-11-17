Мэр Екатеринбурга показал, как будет выглядеть схема наземного метро

Задача «наземного метро» – связать отдаленные районы между собой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, 17 ноября, стартовал V Общероссийский форум «Города России 2030: вызовы и действия». В этом году он проходит в онлайновом формате. На пленарном заседании выступил и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он, среди прочего, показал, как в Екатеринбурге может выглядеть схема «наземного метро».

- Для успешного развития экономики агломерации требуется прочный транспортный каркас, - сказал Алексей Орлов. – Сейчас мы широко обсуждаем и просчитываем проект Екатеринбургской кольцевой электрички, или, как мы ее называем, «наземного метро» и ее связи с шестью городами агломерации.

По схеме путями «наземного метро» столицу Урала соединят с аэропортом «Кольцово», а также с Сысертью, Ревдой, Первоуральском, Среднеуральском, Верхней Пышмой и Березовским.

Так может выглядеть схема наземного метро в Екатеринбурге и соседних городах. Фото: трансляция форума «Города России 2030», forumrc.org

Идею о создании такого транспорта в Екатеринбурге Алексей Орлов развивает давно. Она прорабатывается с руководством РЖД.

- Суть заключается в том, что вокруг города по кольцевой железной дороге будет курсировать основной маршрут, - объясняли в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Из районов к нему протянутся радиальные линии. Задача нового вида транспорта – связать отдаленные районы между собой.

По задумке, для создания «наземного метро», нужно будет построить еще около 10 километров железнодорожных путей и создать инфраструктуру – удобные посадочные площадки. В конце сентября идею «наземного метро» в Екатеринбурге поддержали на федеральном уровне.

- Считаю железную дорогу перспективным видом городского транспорта, который приносит городу одни плюсы – его необходимо развивать и дальше! – написал у себя в Instagram Марат Хуснулин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. - Мы этот опыт переносим и на всю страну. Сейчас отрабатываем возможность запустить полноценный городской транспорт на базе железной дороги в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Краснодаре, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске и Севастополе.