С вечера 14 ноября женщина не выходит на связь. Фото: соцсети

В Свердловской области пропала 47-летняя жительница Нижних Серег Александра Наумова и ее 5-летняя дочь. Как рассказал «Комсомолке» сын женщины, она исчезла вечером 14 ноября. В прошлое воскресенье Александра покинула квартиру в поселке Красноармеец и уехала в неизвестном направлении.

При этом никто из родственников не знал о планах свердловчанки о поездке. Сначала сын Александры подумал, что та в гостях у подруги в Екатеринбурге. Но позже выяснилось, что у нее Наумова не появлялась.

- Мы разговаривали в пятом часу вечера, - объясняет Сергей Наумов. - Все было нормально. Связь иногда пропадала, словно она по трассе ехала. Тогда я не предал этому значения. Вечером приехал родителям домой. Отец поздно вернулся с работы. Он думал, что мама у кого-то в гостях. Дошел до деда, но он ничего не знал. Потом поняли, что она ушла с документами.

У Александры Наумовой образование повара, но в последние годы она не работала. По словам родных, женщина никогда не уходила из дома. Проблем со спиртным у нее не было. По WhatsApp Александра в последний раз была в сети в 22:25 воскресенья. Семья написала заявление в отдел полиции Нижних Серег.

Позже выяснилось, что Александра уехала в гости к другому мужчине.