В Екатеринбурге мужчина заживо сгорел в металлической будке

Тело мужчины нашли пожарные Фото: СК по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью, 17 ноября, вспыхнул ангар вблизи дома №101,а по улице Косарева. По данным МЧС, огонь распространился на площади 80 квадратных метров и перекинулся на металлический вагончик, расположенный рядом. В нем в тот момент находился мужчина. Он буквально сгорел заживо. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели мужчины.

- Тело мужчины со следами обгорания было обнаружено в строении типа «будка» при тушении возникшего пожара. Признаков насильственной смерти при осмотре тела погибшего не обнаружено, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. - По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Фото: СК по Свердловской области

Для определения точной причины гибели мужчины, а также причин возгорания проводятся экспертные исследования. На место пожара выезжала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выяснили, что погибшего звали Алексей К.

- Достоверность этой информации тщательно проверяется. Сейчас сотрудники уголовного розыска полиции устанавливают личность погибшего, а также род его занятий и причину нахождения в указанной будке, - добавили в отделении по связям со СМИ УМВД.

На место пожара выезжали две единицы техники и 10 человек личного состава. Пожарным удалось справится с огнем за 13 минут. Еще шесть минут потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы ликвидировать открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 03:05.

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