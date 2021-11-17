С какими трудностями можно столкнуться при покупке жилья в новостройке?

Фото предоставлено пресс-службой Domex.ru

Консультирует коммерческий директор федерального портала по новостройкам Domex.ru Сергей Кочнев.

Как быстро и без проблем оформить квартиру в собственность?

Итак, дом сдан, акт приемки-передачи подписан, ключи получены, но квартира после этого еще не считается вашей собственностью. Что же делать дальше?

Существует единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Здесь хранятся записи о квартирах, домах, участках и их собственниках. Необходимо, чтобы сведения о вас и вашей квартире были внесены в этот реестр. Часть работы сделают мэрия и застройщик, они оформляют заключительные документы по новостройке. Мэрия присваивает почтовый адрес. Застройщик оформляет технический и кадастровый паспорт (после этого дом внесен в государственную жилищную базу). Обычно все эти процедуры занимают около полугода. При этом вы уже можете жить в квартире. Следует учесть еще один момент: кадастровый и технический паспорт необходимы, если вы надумаете делать перепланировку или продать квартиру покупателю с ипотекой. Для оформления права собственности на квартиру они не требуются. Поэтому можете не тратить дополнительные деньги сразу и ждать, когда застройщик получит паспорта на весь дом. Паспорта можно заказать в любой момент.

Фото предоставлено пресс-службой Domex.ru

Если ДДУ оформлен на одного человека, но необходимо оформить часть квартиры, например, на жену, то проще все равно сначала оформить документы на подписанта договора, а потом уже выделить доли. Если ДДУ оформлен сразу на несколько человек, то каждому необходимо собрать следующий пакет документов:

1. Квитанция об оплате госпошлины (ее можно скачать с сайта Росреестра). Плюс копия квитанции, которую и заберут для оформления. Если оформление происходит на несколько собственников, каждый должен оплатить свою часть.

2. Если у вас ипотека, понадобится кредитный договор, отчет об оценке и закладная. При этом сначала делается отчет об оценке (компанию может порекомендовать банк), а потом по этому отчету банк составляет закладную. В закладной указывается, что ипотека оформлена на вас и что квартира в залоге у банка.

3. Заявление на право собственности выдает МФЦ или кадастровая палата.

Пакет документов необходимо сдать в МФЦ или кадастровую палату. Передать документы можно следующим образом:

- оформить вызов курьера из Росреестра (услуга платная)

- лично, предварительно взяв талон

- письмом с уведомлением о получении, описью вложения и объявленной ценностью. В этом случае ваша подпись в заполненном заявлении должна быть заверена нотариусом

- в электронном виде через сайт Росреестра. Для этого необходимо иметь электронную подпись.

Если вы сдавали документы в МФЦ, все сделают за 14 рабочих дней, если в кадастровой палате - за 10 рабочих дней. Остается только подойти с паспортом за готовыми документами в назначенное время.

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