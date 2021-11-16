Деду Морозу можно написать письмо в Уральскую резиденцию Деда Мороза или в Великий Устюг Фото: Алексей БУЛАТОВ

До Нового года остается меньше времени, а значит уже скоро можно снова поверить в чудеса. Например, отправить письмо Деду Морозу. Можно отправить письмо в Великий Устюг, а можно отправить письмо в Уральскую резиденцию Деда Мороза.

Написать письмо Свердловскому Деду Морозу – очень ответственная задача. И чтобы добрый волшебник заметил ваше письмо и смог доставить вам подарок, нужно правильно написать свой запрос. «КП – Екатеринбург» показывает инструкцию, как правильно написать письмо Деду Морозу и куда его оправить.

В Екатеринбурге и Свердловской области каждый год принимает письма Уральская резиденция Деда Мороза. И каждый год она открывает почтовый ящик, куда дети и даже взрослые могут положить письмо. Хозяйка этой резиденции Наталья Скороходова поделилась, как можно написать письмо к Деду Морозу:

– Дорогие дети! Напишите, как хорошо вы вели себя весь год, какие полезные и добрые дела сделали. Спросите у Дедушки о его здоровье, успевает ли он собрать подарки для всех детей и хорошо ли справляются его помощники. Опишите свою заветную мечту – кукла, машинка или книга, а может это путешествие с родителями? Обязательно проверьте, нет ли ошибок в письме, можно с помощью мамы и папы, - советует Наталья.

Отправить письмо Деду Морозу в Екатеринбурге можно будет с 18 декабря 2021 года по 9 января 2022 года Фото: Ксения КОРЯКИНА

Также Наталья рассказала, что письмо Деду Морозу в Екатеринбурге и Свердловской области нужно положить в почтовый ящик, который находится на территории питомника ездовых северных оленей «Северное сияние». Он находится в селе Мостовское, 28 километр Старотагильского тракта. Отправить письмо можно будет с 18 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг можно по почте по адресу: Волгоградская область, Великий Устюг, переулок Октябрьский, дом 1А. Индекс – 162390. Отправлять конверт можно уже сейчас.

Кстати, в Уральской резиденции Деда Мороза поделились секретом, какие подарки чаще всего хотят дети. Так, оказалось, что из года в год дети просят у Дедушки подарить им смартфон.