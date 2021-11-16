В Екатеринбурге у владельца восьми квартир за долги арестовали люксовый Mercedes

Должник прятал машину от приставов Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Житель Екатеринбурга лишился люксового белого автомобиля Mercedes из-за того, что не платил долги. По данным приставов, на мужчину было зарегистрировано восемь квартир в различных районах города. При этом погашать задолженность он даже не собирался.

Екатерибуржец тщательно прятал автомобиль, не оставляя его на парковках возле домов, где у него куплены квартиры. Однако приставам удалось найти Mercedes, благодаря штрафам должника за нарушения ПДД.

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

- Судебным приставом проанализированы административные штрафы, вынесенные путем цифровой автоматической фиксации, автомобиль наиболее часто появлялся в районе Широкой речки. В скором времени автомобиль обнаружен в указанном районе. Судебным приставом-исполнителем в отношении автомобиля составлен акт описи (ареста) имущества, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Всего в отношении мужчины возбуждено 98 исполнительных производств о взыскании административных штрафов за нарушения правил ПДД на сумму 91 тысяча рублей.

Автомобиль передан на ответственное хранение представителю взыскателя. В скором времени будет передан на торги в ТУ Росимущества.

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