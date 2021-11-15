Какую воду безопасно пить жителям Екатеринбурга? Результаты исследования и мнение эксперта

В начале 2021 года водопроводная вода Свердловской области, по данным Счетной палаты РФ, признана самой грязной в стране. Водозабор для жителей столицы региона – Екатеринбурга – осуществляется из наземных источников - Верхнемакаровского, Волчихинского и 39 подземных водохранилищ. Из 10 708 исследований на микробиологические показатели, которые проводились в 2020 году, около 1,5% оказались неудовлетворительными. Более того, екатеринбуржцы регулярно жалуются на запах и цвет водопроводной воды, несмотря на то, что на первый взгляд эти показатели в городе находятся в пределах нормы. Какие недостатки скрывает в себе вода Екатеринбурга и по каким причинам обсудили с Марией Кулешовой, экспертом-биохимиком компании «Барьер».

Вода, которая находится водоисточниках и та, которая попадает в жилые дома Екатеринбурга – разные вещи. Дело в том, что износ коммунальных сетей в Свердловской области достиг 80%, систем тепло- и водоснабжения – более 60%. Большая часть российских трубопроводов выполнены из стали, поэтому не имеют надежных защитных покрытий, в связи чем покрываются ржавчиной. Помимо этого, токсичный металл марганец является одним из компонентов в составе труб. Происходит вторичное загрязнение воды вредными веществами Таким образом, вода, очищенная и специально подготовленная для питья, проходя по изношенным трубопроводам, теряет свое качество.

Еще одним негативным фактором, влияющим на качество воды в Екатеринбурге, является промышленное наследие города. 400 лет назад в регионе активно добывались горные породы, металл, залежи, которые до сих пор попадают в воду, образуя токсичные соединения. Кроме того, из-за большого количества промышленных предприятий в почве на Урале содержится марганец, этот же металл добавляется в присадки для топлива. Таким образом, в организм жителей Екатеринбурга марганец поступает сразу из трех источников (трубы, вода, воздух). Плюс к этому в столице Свердловской области более 20 только химических предприятий, производств резиновых, пластиковых изделий, а также медикаментов. Результаты деятельности этих заводов зачастую не утилизируются правильно, а попадают в почву и водные ресурсы региона, таким образом отравляя их.

Большая проблема с качеством воды в Свердловской области начинается с момента водозабора из источника. Поверхностные воды в регионе существенно загрязнены стоками. Очистные сооружения канализации не справляются с возложенными задачами, а потому более 70% стоков недостаточно очищены и могут содержать патогенную микрофлору.

Помимо этого, в Екатеринбурге постоянно меняется санитарное состояние источников водоснабжения. Ежегодно с наступлением весеннего половодья (апрель-май) резко ухудшается качество воды из них, в том числе и из родников, колодцев, скважин. Это происходит из-за того, что в большинстве случаях, вода забирается из подземных источников или из застоявшихся атмосферных осадков. По этой причине, качество воды ухудшается как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям.

Таким образом, качество воды в городе практически весь год нестабильно и варьируется от удовлетворяющего требованиям до выходящего за рамки. Причем показатели могут быть разными в один и тот же момент в различных районах города и даже в рамках одного дома. Например, у тех екатеринбуржцев, которым подается вода из рек, растет количество органических веществ в питьевой воде, из-за чего периодически портится ее запах. При составлении проекта «Карты воды России» на момент взятия проб сотрудниками компании “Барьер” большинство показателей водопроводной воды Екатеринбурга находились в пределах ПДК кроме одного важного параметра.

Единственный фактор, имеющий большее значение, чем все остальные, - марганец. Содержание этого металла в воде Екатеринбурга составляет 0,16 мг/на литр при норме в 0,1 мг/л. Если количество марганца в воде превышает норму, это может привести к серьезным заболеваниям костной системы и грозит заболеваниями печени, ЖКТ. По силе воздействия на организм человека и последствиям от постоянного употребления марганец сравним с железом, переизбыток которого чреват повышением рисков возникновения инфаркта, негативно влияет на репродуктивную функцию, а также провоцирует возникновение кожных заболеваний. Марганец крайне токсичен, поэтому даже предельные нормы его концентрации минимальны.

«Если в питьевой воде превышена допустимая концентрация марганца, жидкость приобретает желтоватый оттенок и вяжущий привкус. Пить такую воду не только неприятно, но и опасно для здоровья - отмечает Мария Кулешова. - Регулярно пить такую воду, даже в небольших количествах - крайне нежелательно, особенно если речь идет о детях и беременных женщинах. Марганец в первую очередь отражается на печени, которая накапливает в себе этот металл. Головной мозг наиболее чувствителен к повышенным концентрациям марганца, поэтому уже на начальных стадиях отравления этим металлом отмечается замедленная реакция, раздражительность, перепады настроения. Из “относительного приятного” можно сказать то, что для очистки воды от марганца не потребуется каких-то дорогостоящих установок или систем обратного осмоса. С марганцем вполне справляются фильтры-кувшины и любые проточные фильтры для воды».