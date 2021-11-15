«QR-коды незначительно повлияли»: врач назвал причины снижения заболеваемости COVID-19 на Урале

Медик заявил, что QR-коды в большей степени - это мера стимуляции населения для вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября 2021 года в Свердловской области заработала система QR-кодов. С 6 ноября количество новых случаев заражения коронавирусом начало медленно снижаться. Однако эксперт лабораторной диагностики, врач Александр Соловьев рассказал «КП Екатеринбург», что введение кодов незначительно на это повлияло.

- QR-коды сами по себе не могут привести к кардинальному перелому эпидситуации, потому что это в большей степени мера стимуляции населения для вакцинации. Может повлиять сама вакцинация. Но для того, чтобы сказался эффект от того, что люди из-за QR-кодов начали прививаться, нужно гораздо больше времени. Должен сформироваться иммунитет и должно провакцинироваться значительное количество людей, которое скажется на характере эпидемии. Поэтому сами по себе QR-коды незначительно влияют на распространение ковида, - заявил медик.

Соловьев отметил, что любые новые антиковидные меры, при которых увеличивается социальная дистанция и люди меньше общаются друг с другом, будет сказываться на снижении заболеваемости. QR-коды в свою очередь повлияли на снижение контактов между людьми. Благодаря им количество посетителей в торговых центрах и других общественных местах значительно уменьшилось.

Врач подчеркнул, что также в какой-то степени сказались на заболеваемости и нерабочие дни.

- Хоть они и не были тотальными и не затронули большую часть населения, согласно соцопросам. Тем не менее, какая-то часть людей в этот период перешли на дистанционный режим работы или не работали. Еще и период каникул сказался, потому что целую неделю большая часть детей в учебных заведениях были разобщены, - объяснил Соловьев.

Он добавил, что на статистике отразилось и то, что после каникул следующая неделя стала периодом дистанционного обучения для школьников младше пятого класса.

- Набор мер все равно должен был, так или иначе, сказаться на снижении заболеваемости. Но при этом и другие факторы однозначно сказывались. Коечный фонд начал высвобождаться еще до введения QR-кодов. Этот осенний подъем перед зимой тоже должен был иметь какую-то величину. Мы дошли до какого-то уровня, и дальше заболеваемость стала снижаться естественным путем, и плюс к этому добавились меры, - заключил Соловьев.

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