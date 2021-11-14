В Екатеринбурге спасатели эвакуировали целый подъезд из-за пожара в жилой многоэтажке

Фото: паблике Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбурге во время пожара в жилой десятиэтажке спасателям пришлось эвакуировать целый подъезд. Инцидент произошел на улице Родонитовой. Огонь вспыхнул в квартире, расположенной на втором этаже. Сообщение о возгорании пришло на пульт дежурного в 18:59 по местному времени.

- На площади 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной в муниципальном жилом доме. До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались 50 человек, из них два ребенка. Информации о пострадавших не поступало, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- В чате подъезда рассказывали, что квартира могла загореться из-за проблем с электропроводкой, - делятся версиями случившего подписчики сообщества «Инцидент. Екатеринбург».

Звено газодымозащитной службы выводило еще 16 человек, включая двоих детей, с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов. В тушении пожара участвовали восемь единиц техники и 25 человек личного состава. Локализовать огонь удалось уже в 19:11, а разбор сгоревших конструкций завершен в 20:53, причины пожара выясняются.