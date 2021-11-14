На Урале пьяный мужчина набросился на охранника с кулаками за просьбу показать QR-код

Фото: сообщество "Вечерний Краснотурьинск"

На Урале недавно введенная система QR-кодов снова стала причиной серьезного конфликта в торговом центре. Инцидент произошел сегодня вечером в ТЦ «Столичный» в Краснотурьинске. Между охранником и нетрезвым посетителем завязалась драка из-за того, что последнему не понравилось, что помимо кода-пропуска с него потребовали и документ, удостоверяющий личность.

- У мужчины был QR-код, но ему не понравилось, что охрана требует показать документ. При этом охранник не сказал ни одного плохого слова. Он подошел к охраннику и три минуты махал перед ним руками, говорил: «какое право ты имеешь спрашивать QR-коды?», - рассказывают очевидцы происшествия сообществу «Краснотурьинск Live».

Фото: сообщество "Вечерний Краснотурьинск"

В итоге словесного конфликта дебоширу оказалось мало, и он решил первым напасть на охранника, схватив того рукой за лицо. После этого свидетели инцидента вызвали на место силовиков, завидев людей в погонах, нетрезвый уралец тут же успокоился. В сопровождении пяти полицейских он покинул ТЦ.

В пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области проверят информацию о случившемся.

Напомним, похожая ситуация произошла в торговом центре «Небо» в Серове. Охранники жестко скрутили мужчину из-за системы QR-кодов. Конфликт произошел из-за очереди, которая образовалась на входе в помещение. По словам пострадавшего, некая бабушка не могла найти свой код-пропуск, из-за этого «образовалась пробка» из пяти человек.