Заявившая об изнасиловании екатеринбурженка выпустила очередное обращение к своим подписчикам

Фото: скриншот с камер видеонаблюдения/личный аккаунт Алины Гаршиной

Студентка из Екатеринбурга Алина Гаршина, заявившая об изнасиловании в парке имени Павлика Морозова, выпустила очередное обращение к своим подписчикам, рассказала им о плохом самочувствии и порассуждала о том, почему именно с ней произошла такая непростая ситуация и как с этим девушке жить дальше.

- Сеи час я уже не одна, ехала в безопасное место. Прошлым вечером я, читая новости и форумы, начала задыхаться. Физически. По-настоящему, воздух не шел. Всегда думала, что это блажь, и все эти панические атаки для слабаков, - написала в своих социальных сетях Алина Гаршина.

Фото: Instagram Алины Гаршиной

Екатеринбурженка не понимает, почему именно с ней произошел этот инцидент, и говорит о том, что в то утро просто шла по парку и никого не трогала, не желая никому зла. А после случившегося многие пользователи забросали ее социальные сети оскорблениями.

- Иногда важнеи спросить не «за что», а «зачем». Юрисдикция, закон. Мои уровень знании : хлебушек. То, как работает СМИ, публика, массовое сознание. Человеческая психика. Жизнь окунула меня головои в прорубь. Чтобы учиться и стать сильнеи . Быстро. С нуля, - продолжает свою мысль студентка.

Фото: Instagram Алины Гаршиной

Кроме того, девушка сожалеет из-за того, что некоторые друзья и знакомые отвернулись от нее после случившегося. Напомним, впервые об изнасиловании Алины Гаршиной стало известно 31 октября, девушка сама написала о случившемся в своем Instagram. Позже появилась информация о том, что студентка работает вебкам моделью.

Также появилось видео с камер видеонаблюдения, где девушка сама идет за предполагаемым насильником. После этого отношение к ней развернулось на 180 градусов, и екатеринбурженку затравили в социальных сетях, а она сама попала в больницу. Ранее она заявила, что готова рассказать, куда ушли деньги, которые ей отправляли неравнодушные подписчики.

В следственном комитете, куда передали дело об изнасиловании, до сих пор идет проверка той информации, о которой сообщила сама Алина Гаршина.