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Общество14 ноября 2021 11:59

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 14 ноября 2021 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 167 577 человек

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 167 577 человек

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области очередной антирекорд по новым случаям заражения COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировали еще 721 случаев. Из них 97 зафиксировали в Екатеринбурге, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Алапаевска, Первоуральска, Красноуральска, Нижнего Тагила, Березовского, Верхней Пышмы, Волчанска, Верхотурья, Ревды, Режа и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 167 577 человек. Из них 149 038 уральцам удалось полностью вылечиться. За прошедшие сутки из больниц выписали 475 человек.

Сейчас состояние 912 пациентов оценивается как тяжелое, 601 из них лежат в палатах реанимации, а 508 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировали 28 случаев смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии от инфекции скончались 7 884 жителя Свердловской области.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ