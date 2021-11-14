За 27 лет водитель ВАЗа был оштрафован всего раз. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, в результате которого погиб человек. Около 16:15 на пятом километре Южного подъезда к городу водитель «семерки» выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом.

- Неправильно выбранный скоростной режим и выезд на встречную полосу стали причиной очередной дорожной аварии со смертельным исходом, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

За рулем отечественной легковушки был 51-летний мужчина, его стаж – 27 лет. Водителем автобуса оказался 44-летний мужчина, его проверили на алкоголь. За руль он сел трезвым. Также незначительные травмы получила 67-летняя пассажирка автобуса, женщина отказалась от госпитализации.

Почти за три десятка лет погибший всего один раз был оштрафован, в ходе расследования будет проведена экспертиза на алкоголь в крови. Также проверку проводит прокуратура Дзержинского района.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при управлении транспортным средством необходимо быть внимательными, выбирать скорость движения транспортного средства, соответствующую конкретным дорожным условиям. При неблагоприятных погодных условиях не совершать резких маневров, которые могут привести к потере контроля за дорожной ситуацией.