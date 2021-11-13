После введения зон COVID-free доходы общепита сократились. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ресторатор Евгения Левандовская обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с жалобой на QR-коды. По ее словам, коронавирусные ограничения сильно ударили по доходам заведения общепита, что моментально сказалось на зарплате сотрудников.

- Торговые центры разорятся и многие рестораторы и магазины. Мы уже не будем существовать в том виде, в котором существовали, не знаю чего добиваются. Корень зла не только в торговых центрах. Он везде, в общественном транспорте. Его кто-то проверяет? Там такая толпа людей, вот где рассадник всего зла. Но нет же, борются с ресторанами! У нас есть антисептики, масочки, перчаточки, расстояние между столами, - рассказала Евгения Левандовская в своем Instagram.

Накануне министр АПК Артем Бахтерев заявил, что свердловский оперштаб готов рассмотреть инициативу бизнеса по запрету на продажу алкоголя без QR-кода.

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