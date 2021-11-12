Черная Пятница в Екатеринбурге по традиции начинается 26 ноября и продлится до конца недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Черная Пятница в Екатеринбурге по традиции начинается 26 ноября и продлится до конца недели. Это любимая акция шопоголиков, и просто тех, кто давно засматривался на какую-то вещицу, но она была ему не по карману. Во время Черной пятницы в Екатеринбурге можно приобрести одежду, бытовые товары, электронику со скидкой до 90%. В некоторых магазинах уже начали снижать цены и продавать товары по сидкам. Публикуем места, где пройдет «Черная Пятница» в Екатеринбурге в 2021 году.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Во время Черной пятницы в Екатеринбурге можно приобрести одежду, бытовые товары, электронику со скидкой до 90% Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТРЦ «Гринвич»

Черная Пятница 2021 в Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» продлится всего один день – 26 ноября. Так, в магазине подарков и сувениров Modi и магазине мебели «Орматек» товары будут продавать со скидкой 90%.

В «Летуаль» парфюм или уходовую косметику можно приобрести со скидкой 80%. Косметика в магазине MAC будет стоить со скидкой 30%. В Zolla можно купить одежду со скидкой 70%, в Gloria Jeans скидка составит 40%. Скидки в 20% ожидаются в Pierre Cardin, O’STIN, SELA, Colin’s.

В магазине SUNLIGHT скидка составит 80%. В полцены купить украшения можно в магазине «СОКОЛОВ» – скидка здесь будет 50%. Купить браслет от PANDORA можно со скидкой 30%.

Техника в «МВидео» и «Эльдорадо» будет со скидкой 25%.

Полный список магазинов, в которых будет проходить «Черная Пятница» можно на сайте ТРЦ «Гринвич».

Торговый центр будет работать до 22:00. Специально 26 ноября в «Черную Пятницу» для посетителей выступит певец Feduk на сцене фудмаркета Estory в 22:30. Вход бесплатный, при входе нужно предъявить QR-код.

В "Гринвиче" на время Черной Пятницы выступит певец Feduk Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТРЦ «Радуга Парк»

Черная Пятница 2021 в Екатеринбурге в торговом центре «Радуга Парк» уже стартовала и продлится до 14 ноября. Так, Женское белье в магазине Palmetta и одежду в MANGO можно купить по 25% скидке, а норковую шубу в «Снежной Королеве» за 40%.

Со скидкой 50% можно приобрести украшение в «СОКОЛОВ», обувь и сумки Thomas Munz, одежду и аксессуары в Zolla. В магазине Tom Tailor проходит акция 1+1.

Но в некоторых магазинах торгового центра парад скидок будет идти до конца ноября. Например, в магазине детской одежды и аксессуаров Acoola можно приобрести товары со скидкой 40% на все, акция продлится до 28 ноября.

ТРЦ «МЕГА»

В торговом центре «МЕГА» в Екатеринбурге Черная Пятница уже стартовала. Здесь уже большинство магазинов вывесили таблички с информацией о распродажах. Так, в торговом центре можно приобрести одежду в Gloria Jeans со скидкой до 80%, товары со скидкой 40% можно приобрести в «Снежной королеве» и Palmetta.

В «Черную Пятницу» в торговом центре с 26 по 28 ноября пройдут встречи и мероприятия на тему бережного отношения к вещам и экологии. Так в эти дни пройдут экоуроки, детские спектакли, показ фильмов и встречи с художниками, которые будут преображать старые вещи.

В торговых центрах "МЕГА" и "Радуга парк" уже стартовала Черная Пятница Фото: Алексей БУЛАТОВ

WILDBERRIESИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

В интернет-магазине уже можно приобретать товары со скидками 90%, акция продлится до конца месяца. Например, Со скидкой 90% можно приобрести рубашку от ZAIBEST.

Здесь можно приобрести брендовые товары. На одежду Reebok и LACOSTE предоставляют скидки до 60%. На уходовую и декоративную косметику GARNIER, L’Oreal Paris, MAYBELLINE и NYX действуют скидки до 40%. На технику JBL скидка до 30%.

В интернет-магазинах стартовала Черная Пятница Фото: Алексей БУЛАТОВ

OZON

«Черная Пятница» началась на OZON С 11 ноября и пройдет до конца выходных. Здесь действуют скидки до 90%. Так, например, на Озоне можно заказать детское питание, коляски, подгузники и другие товары для детей и новорожденных.

По акции можно приобрести товары для дома, здоровья, а также электронные устройства. Например, по скидке 50% на интернет-магазине можно приобрести Тонометр, беспроводную мышь.

Также здесь действуют скидки до 40% на смартфоны и электронную технику.