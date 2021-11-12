На Урале врачей, работавших с коронавирусными больными, оставили без дополнительного отпуска

Фото: пресс-служба больницы Североуральска

Врачей Североуральской городской больницы предупредили о том, что у них не будет дополнительного отпуска. Он полагается к основному 28-дневному тем врачам, которые трудятся во вредных, опасных условиях труда. В том числе право на двухнедельный отпуск имеют и те, кто работает в «красной зоне». Известие об отмене отпуска медработники поликлиник и больниц получили еще накануне праздников, 3 ноября. Хотя, само уведомление «Об изменении существенных условий труда» было создано 8 октября 2021.

- Мы работаем, а у нас забрали полностью дополнительный отпуск 14 дней. Уведомление об этом не видели, не подписывали. Нам только сказали, что проходила оценка рабочего места. Когда и где она проходила - неизвестно. Этот отпуск все сотрудники могли брать отдельно от основного, - рассказал «КП–Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, как минимум 40 человек все же получили эти уведомления об отмене и сокращении отпуска. В некоторых из них указано, что дополнительные дни отдыха уберут полностью, а кому-то сократят до 7 дней.

- Руководство хочет платным врачам сделать больше отпуск за счёт отнятых дней у бюджетников. Основная задача больницы уменьшить расходы на треть, но у нас больше нечего отбирать, кроме отпусков, - пояснил собеседник.

В больнице продолжаются демонтажные работы. Фото: читатель КП.

В пресс-службе Североуральской центральной городской больницы рассказали, почему отпуск некоторых сотрудников был сокращен.Всех несогласных с новыми условиями труда уведомляют о том, что они могут перейти на другую свободную должность. В случае если сотрудник откажется, то с ним прекратят трудовой договор. Об этом также сказано в каждом из уведомлений.

- В 2020 году была проведена текущая оценка условий труда на рабочих местах сотрудников Североуральской ЦГБ. О результатах сотрудники были уведомлены. Согласно статье 117 Трудового Кодекса РФ о «Ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске» за работу во вредных условиях труда (2, 3, 4 степени) предусмотрены дополнительные оплачиваемые дни к отпуску в количестве не менее семи дней. В настоящее время на основе законодательных актов и оценки условий труда отпуска сотрудников приведены в соответствие с нормативами, - сообщила пресс-секретарь Североуральской городской больницы Татьяна Бубенова.

Уведомления пришли врачам, работающим не только в «Красной зоне», но и в хирургии, амбулаторной службе, скорой помощи и т.д. Сотрудники планируют коллективно обратиться за пояснением к главному врачу Андрею Наукину.

«КП» обратилась за разъяснением в оперштаб региона, однако на момент публикации ответ не поступил.

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