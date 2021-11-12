Кроме этого организаторы планируют социальный фотопроект. Фото: Алексей Шаклеин

Модели из Екатеринбурга приняли участие в фотосессии в образах кукол Barbie. Красавицы оказались внутри большой коробки, чтобы ощутить себя в роли детских игрушек. По словам организатора проекта сексолога Анастасии Ахмадишиной, у многих девушек с детства сохраняется мечта побывать в образе куклы.

Фото: Алексей Шаклеин

- Мы также готовим социальный фотопроект с четырьмя «куклами». У каждой своя история. Первую - мужчина покупает для развлечения. А потом делает из нее жестокую и мужеподобную женщину, после чего выбрасывает. Вторая – в стиле БДСМ, на подобии эскортницы. В финале она рыдает в клетке. Третья «Барби» у нас пафосная леди. Тусуется на мероприятиях, типичная содержанка. Но в конце она сидит в душе и плачет. Четвертая – очередная кукла для мужчины, который хочет попользоваться ей и вскоре выкинуть, - пояснила Анастасия Ахмадишина.

Фото: Алексей Шаклеин

Одной из моделей стала модель OnlyFans Надежда К. О ее истории мы рассказывали этим летом.

- Идея съемки родилась у меня неспроста, - добавляет Анастасия Ахмадишина. - Некоторое время назад наблюдали очень интересную картину в одном детском магазине. Шел папа с дочкой и девочка выбирала куклу. Папа уставшим взглядом: «Выбрала, хорошо молодец». А девочка: «Нет вот эта лучше!», через минуту: «Лучше вот эту!». Еще через пару минут: «Нет! Вот эту, вот эта будет самая любимая». Ну, все, выбрали, облегченно вздыхает папа и идет к кассе. Вдруг девочка бросает куклу и бежит к витрине, все я нашла вот эта самая идеальная. Она самая, самая любимая для меня. Папа уже с нескрываемой яростью в глазах говорит девочке: «Ты так и про прошлую говорила и про позапрошлую и про ту, что мы только взяли, когда зашли в магазин». Девочка остро и колко посмотрела на папу и сказала: «Ты так и про маму говорил, и про тетю Иру и про тетю Наташу, но я же не мешаю тебе с ними играться». И как раз этот случай и лег в основу нашего проекта. Когда девушки и внешняя красота и привлекательность становятся неким товаром, который выбрасывают когда он надоедает или перестает отвечать их ожиданиям.

Фото: Алексей Шаклеин

Напомним, что в октябре уральские модели обнажились ради сбора средств для приютов для бездомных животных.