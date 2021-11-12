34-летнему жителю Байкалово не удалось избежать наказания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области вынесли приговор мужчине, который выбросил 7-месячного ребенка из окна. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

- Байкаловский районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, признал Степана Галышева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ - покушение на убийство малолетнего, - сообщают в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

28 июля 2020 года к 34-летнему Степану Галышеву в гости пришла его бывшая супруга со своим 7-месячным ребенком. Житель Байкалово, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлился, что малыш громко плакал.

- Злоумышленник нанес ладонью удар в область головы ребенка, после чего взял его за руки, подошел к окну, откуда выбросил ребенка в палисадник с высоты не менее 190 см, - говорится в сообщение пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

Ребенок чудом уцелел. При падении он не получил травм, а на помощь ему сразу же пришел очевидец произошедшего.

- Малолетнему пострадавшему удалось выжить благодаря, в том числе, действиям неравнодушного местного жителя, который поднял с земли ребёнка и передал его родным, - сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

Сотрудники Следственного комитета провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили и провели экспертизы, в том числе, судебную психиатрическую экспертизу, согласно которой мужчина оказался вменяем и полностью отдавал себе отчёт в совершаемых действиях.

Вину в совершении преступления мужчина не признал. Но в марте 2021 года суд приговорил Степана Галышева к наказанию в виде лишения свободы. Однако при вынесении приговора были допущены процессуальные нарушения. Из-за этого прокуратура подала апелляцию. Свердловский областной суд в свою очередь направил уголовное дело на новое рассмотрение.

Сегодня, 12 ноября 2021 года, Байкаловский районный суд назначил Степану Галышеву наказание в виде 8 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.

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