В Екатеринбурге серьезный пожар произошел на стройке клубного дома

Огонь охватил кровлю строящегося здания Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью, 12 ноября вспыхнула стройка клубного дома «Ленина 8». Огонь успел распространиться на площади 500 квадратных метров. По данным МЧС, горели опалубка и утеплитель на кровле стилобата строящегося здания.

- В 03:22 поступило сообщение о пожаре по улице Ленина в Екатеринбурге. В 03:39 пожар был локализован, в 03:47 открытое горение ликвидировано, - рассказали пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: МЧС по Свердловской области

Так как полыхающее строение вплотную стоит к другому зданию, была угроза распространения огня, но пожарные успели локализовать его до того, как он перекинулся дальше. о пострадавших во время возгорания не сообщается.

Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций. В ликвидации последствий пожара задействованы 26 человек личного состава и восемь единиц спецтехники.

Фото: МЧС по Свердловской области

Отметим, ЖК «Ленина 8» располагается между проспектом Ленина и улицей Попова. Согласно официальному сайту комплекса, в конце стройки он будет состоять из пяти домов с внутренним двором и подземной парковкой.