В Екатеринбурге начали переписывать бездомных: голодные, зато учтены

Переписчицы в специальной программе на гаджете заполняют данные о каждом человеке, с которым удается пообщаться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возле железнодорожного вокзала у Державной церкви собирается небольшая толпа. Сюда пришли голодные люди, оставшиеся без крыши над головой, пенсионеры, которым не всегда хватает денег на еду. Благотворители расставляют столы и затаскивают на них пузатые бочонки с горячим чаем, а также контейнеры с едой. Завсегдаи полевой кухни занимают очередь, периодически в толпе раздаются матерки. В этот же момент их ловят пересписчики - их легко узнать среди общей толпы. Они в красочных, синих манишках, а в их руках планшеты.

- Я сидел четыре раза. Меня весь Эльмаш знает. Пока я не работаю. У меня неоконченное высшее, - ворчит бородатый мужчина, с которым разговаривает переписчица. – Нужна ли нам эта перепись? Да Бог его знает. Много людей поумирало. Населения стало меньше. Поэтому, наверное, и переписывают.

Не каждый из пришедших на благотворительный ужин общителен и готов поделиться историей своей жизни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переписчицы в специальной программе на гаджете заполняют данные о каждом человеке, с которым удается пообщаться. Для бездомных такой опрос длится короче. Им нужно сказать контролеру свои ФИО, семейное положение, место жительства, образование, знание языков и работу, если есть.

- По сути дела, мы должны переписать весь Железнодорожный район, так как мы к нему относимся. Стараемся всех людей без ограничений переписать и даже людей без определенного места жительства. У некоторых из них есть место жительства, просто они там не живут. Возможно, что их выгнали родственники, у каждого из них своя история. На вокзале переписали человек десять бездомных. Сегодня их почему-то мало, - делится контролер переписи Евгения Игнатова.

Всероссийская перепись населения проводится с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не каждый из пришедших на благотворительный ужин общителен и готов поделиться историей своей жизни. Один из таких уходит подальше от церкви, к лестнице магазина. А напоследок бросает:

- Девушка, вот у вас есть квартира. А у меня нет. Я бездомный. Не надо меня беспокоить, - отмахивает он от переписчиков.

ОФИЦИАЛЬНО

Больше 3.3 миллиона уральцев поучаствовали во всероссийской переписи населения, а 20% от этого числа прошли регистрацию на портале Госуслуг. Напомним, Всероссийская перепись населения проводится с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

- Из этих данных делается аналитика: сколько человек проживает, какого возраста, пола, какое у них образование, чем они занимаются – малым бизнесом или работают на промышленных предприятиях, сколько детей, пенсионеров, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Благотворители расставляют столы и затаскивают на них пузатые бочонки с горячим чаем, а также контейнеры с едой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

От переписи населения зависит дальнейшее строительство детских садов, поликлиник, школ, распределение средств на дорог.

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