Возбуждено уголовное дело о разбое. Фото: Google maps

В Екатеринбурге полиция разыскивает мужчину, который пытался ограбить отделение «АК-Барс» банка на Уральской, 65. Как рассказал «КП» осведомленный источник, в конце рабочего дня в помещение зашел мужчина в темных очках. На вопрос консультанта ответил, что ему «нужно оплатить ипотеку». А потом вытащил и кармана пистолет и начал угрожать кассиру.

К счастью, женщина не растерялась и сразу нажала на тревожную кнопку. Группа быстрого реагирования была на месте через восемь минут, но грабитель-неудачник успел скрыться.

- Сказал кассиру: «Выложи доллары и евро в лоток или я буду стрелять!». Два раза выстрелил в потолок, но никто не повелся на его угрозы. Пришлось убегать с пустыми карманами, - пояснил инсайдер «КП»-Екатеринбург.

Известно, что следственная группа сняла отпечатки обуви у сотрудников банка, чтобы определить в какой обуви был грабитель. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

- В настоящее время сыщики отрабатывают на причастность к нападению на банк ранее судимых из числа недавно покинувших исправительные колонии, наркозависимых, так называемых «гастролеров» и лиц, склонных к такого рода противоправной деятельности, - рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Напомним, что два года назад в Екатеринбурге вооруженный грабитель застрелил клиента банка «Открытие». Позже Виталия Дикушина признали невменяемым.