Екатеринбург вошел в топ-5 самых снежных городов России

Екатеринбург - один из городов, где снег выпадает раньше всех, примерно во второй половине сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург занял пятую строчку в списке самых снежных городов миллионников России. Рейтинг составили аналитики Яндекс.Погоды, изучив данные метеонаблюдений за десять лет. По их данным, в среднем за сезон в столице Урала выпадает 118 сантиметров снега.

- Самые снежные зимы - в Челябинске. Общая толщина снега, выпавшего за сезон, составляет в среднем 181 см. На втором месте - Пермь (143 см), на третьем - Нижний Новгород (126 см). Меньше всего снега выпадает в Санкт-Петербурге (86 см), Волгограде (66 см) и Ростове-на-Дону (46 см), - рассказали в пресс-службе «Яндекс.Погода».

Фото: по данным Яндекс.Погоды, 2010–2020

Также специалисты выяснили, в каких городах жители могут радоваться первому снегу раньше остальных. Исследование показало, что зимние осадки в первую очередь - примерно во второй половине сентября, выпадают в Челябинске, Екатеринбурге, Омске и Красноярске. Позже всего, в ноябре, первый снег выпадает в Волгограде и Ростове-на-Дону.

Кстати, в ближайшие дни в Екатеринбурге ожидается снег. Осадки пройдут в дневное время и незначительные, поэтому сугробов, как зимой пока не предвидится. Температура воздуха 12 и 13 ноября не будет опускаться ниже -3 градусов.