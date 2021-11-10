Известно, что обвиняемый работает в конноспортивном клубе «Феодал». Фото: соцсети

Следственный комитет предъявил обвинение 39-летнему Дмитрию П. из Асбеста, который обстрелял из ружья машину врача «красной зоны» и инфекционное отделение городской больницы. Уральцу грозит реальный срок по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Кроме этого в его доме нашил боеприпасы и взрывчатое вещество.

Известно, что обвиняемый работает в конноспортивном клубе «Феодал».

- В ходе обыска обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. По этим и другим объектам назначены необходимые судебные экспертизы, в частности, баллистические, дактилоскопические и молекулярно-генетические, - отметили в СУ СКР региона.

Как оказалось, в ночь на 3 ноября неадекватный мужчина перепугал персонал больницы. А позже решил взяться за оружие.

- К счастью, он не причинил кому-либо травм или иного вреда, после чего разъяренный выбежал на улицу и ретировался. А через несколько дней машина одного из врачей была обстреляна, - добавил официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых.

В раскрытии этого резонансного преступления было задействовано более 30 сотрудников полиции, в том числе из подразделения по борьбе с организованной преступностью угрозыска ГУ МВД области.