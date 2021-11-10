Названы вакансии в Екатеринбурге, где можно получать по 250 тысяч в месяц

С такой зарплатой копейки можно уже не считать. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вопрос, куда пойти работать в Екатеринбурге, чтобы получать хорошую зарплату, больше не стоит. На него сегодня уже ответили специалисты сервиса SuperJob. Они проанализировали тысячи вакансий, которые есть сейчас в Екатеринбурге, и назвали самые доходные из них. Правда, должности это такие, что не всякий сможет на них работать. Ведь это сфера IT.

- В Екатеринбурге больше всего готовы платить Data science инженеру. Успешному кандидату обещают оклад от 200 тысяч рублей, - сообщает SuperJob.ru. - Сотруднику предстоит поддерживать существующие проекты и разрабатывать новые системы. Работодатель предлагает возможность работать в офисе или удаленно, гибкое начало рабочего дня, проезд на работу в служебном транспорте, бесплатный спортзал на территории компании, а также помощь в переезде иногородним.

Примерно столько же будут платить в одной из компаний, которая ищет сотрудника на должность старшего Frontend-разработчика. Он ежемесячно будет получать от 200 тысяч рублей. Но нужно иметь опыт работы от трех лет.

- Нанимающая компания предлагает полностью удаленную работу, «белую» зарплату, бонусы за выполнение задач и возможность стремительного карьерного роста, - добавляют в SuperJob.ru. - В тройку лидеров попала вакансия программиста с зарплатой от 120 тысяч рублей. От специалиста ждут опыт работы от одного года и высшее образование. Компания предлагает помощь при переезде для иногородних специалистов.

Но не только работники сферы IT получают солидные зарплаты в Екатеринбурге. Есть, например, вакансия директора магазина крупной федеральной сети. Ему готовы платить от 93 тысяч рублей в месяц.

- Замыкает пятерку вакансия инженера с опытом работы от трех лет и зарплатой от 80 тысяч рублей, - отмечают специалисты.

Кстати, аналогичное исследование эксперты провели и в других крупных городах России. Выяснилось, например, что самая высокооплачиваемая вакансия сейчас в стране это главный инженер в нефтегазовую компанию в Уфе. Ему будут платить по 500 тысяч рублей ежемесячно.