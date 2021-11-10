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Происшествия10 ноября 2021 10:29

В Свердловской области 3-летняя девочка утонула в колодце

Пока мать была в Екатеринбурге за ней присматривал старший брат
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижних Сергах трехлетняя девочка утонула в колодце. Трагедия произошла 8 ноября о дворе одного из частных домов по улице Пушкина. Известно, что за малышкой присматривал 12-летний брат, так как в тот день мать уехала в Екатеринбург по делам. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В рамках расследования будут выясняться причины и условия, приведшие к трагедии, с целью принятия мер по недопущению подобных фактов впредь.

- Яма, при падении в которую девочка погибла, использовалась в качестве колодца, - отметил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых. - Со временем искусственный источник воды пришел в негодность, воду из него перестали брать, а яма, частично осыпавшаяся, осталась.

Напомним, что этой весной в Каменске-Уральском на карьере Силикатном утонул 7-летний ребенок. Мать и отчим упустили его из виду. Мальчику пытались оказать первую помощь, но безрезультатно.

А летом прошлого года на озере Балтым утонул 9-летний мальчик, который вместе с родителями не мог вернуться в Израиль из-за локдауна.

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