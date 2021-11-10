Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижних Сергах трехлетняя девочка утонула в колодце. Трагедия произошла 8 ноября о дворе одного из частных домов по улице Пушкина. Известно, что за малышкой присматривал 12-летний брат, так как в тот день мать уехала в Екатеринбург по делам. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В рамках расследования будут выясняться причины и условия, приведшие к трагедии, с целью принятия мер по недопущению подобных фактов впредь.

- Яма, при падении в которую девочка погибла, использовалась в качестве колодца, - отметил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых. - Со временем искусственный источник воды пришел в негодность, воду из него перестали брать, а яма, частично осыпавшаяся, осталась.

Напомним, что этой весной в Каменске-Уральском на карьере Силикатном утонул 7-летний ребенок. Мать и отчим упустили его из виду. Мальчику пытались оказать первую помощь, но безрезультатно.

А летом прошлого года на озере Балтым утонул 9-летний мальчик, который вместе с родителями не мог вернуться в Израиль из-за локдауна.