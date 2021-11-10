Число жертв, скончавшихся после употребления метанола, достигло 35. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд оставил на свободе жителя Белоярского района Олега Романова, которого подозревали в изготовлении и продаже метилового спирта. Индивидуальный предприниматель попал во внимание правоохранителей после того, как деревне Измоденова за одно утро скончались три человека. Все они распивали паленую водку, которую купили у ранее судимой женщины.

Нелегальная продавщица указала на Романова, как на своего поставщика. Полиция накрыла «алкомаркет» после контрольной закупки.

- В квартире нашли и изъяли 75 флаконов по 100 миллилитров, две пятилитровые канистры со спиртом, 9 бутылок водки, - рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник.

Суд Белоярского района отказал в аресте Романова, несмотря на ходатайство следователя СК. Силовики обратились с апелляцией в областной суд, но и там их не поддержали.

- Заслушав выступления прокурора, поддержавшей апелляционное представление, и адвоката, выступающего в защиту подозреваемого Романова, просившего постановление суда оставить без изменения, Свердловский областной суд оставил постановление Белоярского районного суда без изменения, - пояснили в пресс-службе суда.

Ранее Чкаловский суд Екатеринбурга арестовал троих мужчин, которых подозревают в изготовлении метанола. На данный момент число жертв опасного спирта в Свердловской области достигло 35.

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