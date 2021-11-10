Топ основных вопросов о газовых котлах: специалисты из «ГАЗЭКС» отвечают жителям Свердловской области

Установку газового оборудования должны проводить только квалифицированные монтажники из специализированной организации.

- На что нужно обращать внимание при выборе и монтаже котла?

- Мощность котла подбирается, ориентируясь на площадь дома, с 10% запасом. Больше запас делать не нужно, в этом нет смысла. Примерная норма потребления теплоэнергии на 10 м² составляет 1 кВт, и зависит от разных параметров – климата, особенностей эксплуатации котла. Чем мощнее прибор, тем он дороже. Не специалистам довольно сложно разобраться, какой котел лучше подойдет, поэтому мы советуем сначала обратиться в «ГАЗЭКС» и проконсультироваться. Установку газового оборудования должны проводить только квалифицированные монтажники из специализированной организации, никаких знакомых и товарищей, даже если они гениальнее Кулибина.

При монтаже котла обязательно должны быть учтены 3 элемента безопасности. Если вы используете не резиновый шланг, а обычный армированный, на газопроводе (после крана опуска) должна быть диэлектрическая вставка или изолирующая муфта. Второй момент – заземление котла, третий – стабилизатор напряжения, чтобы он стабилизировал напряжение в сети. Всегда для котла нужно 220 v. Ни в одном котле нет своего стабилизатора.

Давление воды в системе отопления нужно держать в диапазоне 1-1,5 Бар. Это оптимальное давление воды для работы котла.

- Можно ли заливать в систему отопления антифриз?

- Использовать в качестве теплоносителя в системе отопления лучше всего дистиллированную воду. Обычная водопроводная вода или из скважины имеет высокую жесткость, соответственно, в котле появляются отложения и он быстро выходит из строя. Жидкость «Теплый дом» и антифриз мы не рекомендуем. У многих котлов даже в инструкции прописано, что при использовании антифриза гарантия на газовый прибор снимается.

- Насколько безопасны газовые котлы?

- Современные газовые котлы имеют совершенную систему безопасности, и взорваться они просто так не могут, как многие считают. Несчастные случаи, связанные с эксплуатацией газовых котлов, происходят исключительно из-за халатности самих пользователей и пренебрежительного отношения к срокам технического обслуживания и ремонта оборудования.

В котлах есть датчик перегрева, который в случае отсутствия циркуляции или вскипания сразу его отключит. Есть датчик температуры теплоносителя - ориентируясь на него, можно понять, исправно ли работает система и равномерно ли происходит нагрев. Есть клапан аварийного сброса воды при повышении давления до 3-х Бар в отопительном контуре. В таком случае он откроется и сольет излишки воды.

В котле обязательно имеется датчик контроля тяги. Это базовый элемент автоматики безопасности. Он определяет интенсивность тяги в дымоходе. Если тяга плохая – датчик дает сигнал клапану, который перекрывает подачу газа к горелке. Попросту говоря, он отключает газовый прибор. В такой ситуации принудительно возвращать к работе котел ни в коем случае нельзя. Датчик тяги имеется чаще всего в атмосферных котлах. В турбированных котлах немного другая система безопасности. В ее основе лежит дифференциальное реле с чувствительной мембраной, которое контролирует работу вентилятора.

Очень важно, чтобы система отопления, с которой связан газовый котел, монтировалась грамотными специалистами – они должны предусмотреть группу безопасности от перегрева и повышения давления в котле, в том числе линию байпаса и воздухоотводчик.

- Как правильно ухаживать за котлом?

- Доверьте это дело профессионалам из специализированной организации и ежегодно делайте техническое обслуживание газового котла. Это продлит срок его службы. И ни в коем случае самостоятельно не ремонтируйте газовое оборудование и не вмешивайтесь в работу автоматики безопасности. От того, насколько тщательно вы будете соблюдать правила пользования газом, зависит ваша жизнь и здоровье.