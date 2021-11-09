14-девочка записала обращение к Уполномоченному по правам ребенка Игорю Морокову Фото: Наталья Крылова

Эта история произошла на днях в Среднеуральске. Из семьи, где воспитываются шестеро приемных детей, сбежала 14-летняя школьница. По словам девочки, приемная мать плохо с ними обращалась: морила голодом, одевала в плохую одежду, кричала и даже раздавала им оплеухи. Сейчас в ситуации разбирается Свердловская прокуратура, а сама девочка обратилась к Уполномоченному по правам ребенка с просьбой вернуть ее в детский дом.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Запись, на которой Алина рассказывает о происходящем в семье, опубликовала на своей странице в соцсетях депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова. По ее словам с просьбой помочь ребенку к ней обратились волонтеры.

- Их там гнобят, не одевают, не кормят. Питаемся мы супами, кашами. Больше нам ничего не дают. В супе колбаса, грибы, картошка. Таким супом мы не наедаемся. Как-то раз, я хотела докушать картошку. На меня накричали, сказали, нельзя, - рассказывает на записи 14-летняя Алина (имя изменено – прим. Ред.) – Насчет одежды она не затрудняется. Она просто берет с Авито бесплатно пакеты вещей, и раздает детям всей семьи б/у одежду. У меня младшая сестра побежала к ней рисунок показать, но упала. Над ней все посмеялись, у моей младшей сестры проблема с ножками, она ходит не как все. Меня запугивала психиатрической больницей, если я обращусь в полицию или опеку.

С Алиной Наталья Крылова встретилась вечером 7 ноября. Тогда же и было составлено заявление в региональную прокуратуру, а также обращение к уполномоченному по правам ребенка Свердловской области Игорю Морокову. Девочка просила, чтобы ее и двух ее сестренок забрали от приемной мамы и вернули в детский дом на Эльмаше, в котором они жили до 2021 года.

- Девочку и ее сестер 6-ти и 4-х лет семья Анохиных из Верхней Пышмы удочерили этим летом, - рассказывает Наталья Крылова. – Опекунше около 50 лет. Папа с ними не жил. У нее двое родных детей, двух приемных она уже вырастила. До того, как девочка сбежала на воспитании было шестеро детей. Трое из них живут в семье уже 7 лет. Все вместе они живут в съемной «трешке». Когда я встретилась с девочкой, я купила ей обувь. На ее летних кроссовках лопнула подошва и была дырка на пятке. В семье над ее сестрами смеются, глумятся над инвалидностью, а мама это не пресекает.

Подросток обратилась за помощью к депутату Наталье Крыловой. Фото: Наталья Крылова

ПОРУГАЛАСЬ С МАМОЙ?

Уже 8 ноября Наталья Крылова отвезла ребенка в детский дом на Эльмаше. А на следующий день приехала к ее приемной матери. Женщину вместе с дочками депутат встретила возле подъезда.

- Я поздоровалась с ней, спросила: «Вы мама приемной девочки?» Она говорит: «Да, а что вы тут меня опозорили на весь мир? Заходите, смотрите, у меня все есть. Все чеки, вся одежда детская». Но мне было интересно узнать не это. А как получилось так, что о проблемном характере девочки не было известно ни органам опеки, не психологам. На что она мне ответила, что ее вещи собраны и им такой двуличный ребенок не нужен, - продолжает Наталья Крылова. – Я сказала, что она не может уйти без своих маленьких сестер. Приемная мать повернула к нам девочек 4 и 6 лет. Я стала с ними разговаривать. Спрашиваю: «А где ваша сестренка», они молчат, потом говорят, уехала. «А вы по ней скучаете?» Они снова молчат. Интересуюсь, хотят ли они поехать к сестренке. Они отвечают: нет, не хотим. Но на каждом ответе смотрят на маму.

По мнению Натальи Крыловой, женщина взяла детей в семью только ради финансовой выгоды, съема жилья и выплат. (В 2021 году, приемным родителям за воспитание каждого приемного ребенка полагается либо по 4005 рублей в месяц и отцу, и матери; либо 5661 рублей в месяц, если родитель один, - Прим. Ред.)

Чтобы разобраться в этой ситуации, «Комсомолка» побывала в Среднеуральске, где сейчас живет семья Анохиных. Однако Светлана разговаривать отказалась. А вот жильцы пятиэтажки, где она проживает с детьми, о семье отзываются положительно.

- Они не так давно здесь живут. Мы здороваемся, по-соседски так, спокойно. Они гулять выходят. Семья вроде порядочная. Видно, что они дружные, - говорит соседка женщины Нина. - Всё нормально у них. К нам полиция приходила, спрашивала. Ничего плохого о них не скажу. Приветливые такие все. Нет, девочку я ни разу не видела. Так-то мы не знакомы. Они ж недавно сюда приехали, - добавляет другая соседка.

- У них какой-то конфликт был с дочерью. Моя дочка общалась с этой девочкой. Они в один класс ходили. Обычная девочка. Ни о каких ссорах и драках я не слышал. А то что из дома сбежала, знаю. С мамой поругалась, только не знаю из-за чего. Полиция приезжала вчера, сегодня сотрудники ПДН были, - поделился сосед Александр.

ОФИЦИАЛЬНО

Игорь МОРОКОВ, Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области:

- На мой взгляд, ситуация сейчас пока разрешилась. Девочка находится в реабилитационном центре. С ней, а также с семьей работают специалисты. Та работа которая проводится она не требует принятия каких-либо решений. Специалисты отработали проблему. Девочка захотела вернуться в реабилитационный центр, это ее право. Решение будет приниматься в интересах ребенка. Но прокуратура пока свою проверку не закончила.