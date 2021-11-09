Заступился за жену: в Серове охранники жестко скрутили мужчину из-за QR-кода

Уралец пытался заступиться за свою жену. Фото: скриншот видео

В Серове охранники торгового центра «Небо» жестко скрутили мужчину из-за недавно введенной системы QR-кодов. Конфликт произошел из-за очереди, которая образовалась на входе в помещение. По словам пострадавшего, некая бабушка не могла найти свой код-пропуск, из-за этого «образовалась пробка» из пяти человек.

За пенсионерку заступилась его жена, поэтому охранники попытались применить силу и вытолкать ее за ограждение. Не вытерпев такого отношения, она позвонила мужу, который тут же приехал, чтобы разобраться в ситуации, им оказался серовский правозащитник Антон Шарапов, пишут подписчики паблика «ВКонтакте» SEROVDETKA.

На мужчину быстро надели наручники. Фото: скриншот видео

- Я задал вопрос охране о причине применения силы и попросил предоставить удостоверение. Один из охранников представился начальником охраны и схватил меня за куртку в районе шеи. Тут же подошел второй охранник, скрутил меня и надел наручники, - рассказывает сам Антон.

Уралец считает, что с его стороны не было никаких провокаций, поэтому он написал заявление в полицию.

Теперь в инциденте разбирается полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Конфликтная ситуация, о которой идет речь, не вымышленная. Тревожное сообщение о нем в дежурную часть полиции Серова поступило в 13:30. Мужчина написал официальное заявление в территориальное ОВД, оно зарегистрировано в установленном порядке, - рассказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, сейчас представители МВД опрашивают очевидцев, анализируют съемки с камер наблюдения, выясняют более подробные и точные обстоятельства произошедшего.